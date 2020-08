¿El dióxido de cloro sirve para prevenir o tratar COVID-19?

No.

Hasta el momento, no hay evidencia de que el dióxido de cloro sea eficaz tanto para prevenir como para tratar la enfermedad COVID-19. Por el contrario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Argentina han advertido que el consumo de dióxido de cloro y derivados puede ser altamente tóxico para el organismo humano.

El dióxido de cloro no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso. La cartera sanitaria ha alertado que “la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”. Además, ha recomendado que si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 no debe automedicarse: tiene que comunicarlo al sistema sanitario de su respectiva localidad para su correcta atención médica.

El 18 de agosto, la autoridad regulatoria de medicamentos en la Argentina, la ANMAT informó que se detectaron anuncios de venta de dióxido de cloro que estaban por fuera de la norma. Se dieron de baja más de 400 avisos en el marco de cooperación con la plataforma Mercado Libre.

La ANMAT recomendó no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas, como clorito de sodio, hipoclorito de sodio o lavandina. No hay que comprar por internet medicamentos ni productos promocionados para tratar enfermedades ya que no se puede garantizar su seguridad, legitimidad o que hayan sido conservados de manera adecuada. “El único canal oficial de comercialización es la farmacia”