El diseño del futuro post Covid para Roca: habla la intendenta María Emilia Soria

"El nuevo paradigma de crecimiento para Roca debe ser mucho más inclusivo, equitativo y sustentable", afirmó la primera mandataria roquense a "Río Negro".

-¿De qué modo la pandemia del coronavirus trastocó sus planes de gobierno?

-En realidad hubo alguien que sí pudo pensar en una situación extraordinaria. No creo que haya imaginado puntualmente algo parecido a lo de hoy pero sí supo anticiparse a lo imprevisible. Tal vez haya sido la ascendencia tana, no lo sé, lo cierto es que por esa idea previsora de un Gringo que allá por el 2003 creó un fondo anticíclico, y gracias a que esa premisa se mantuvo intacta en el municipio durante todos estos años, es que hoy podemos sostener el rumbo que habíamos proyectado.



Por supuesto que la pandemia nos afecta porque hemos tenido que reformular y reprogramar algunos proyectos en función de las nuevas prioridades, profundizar políticas de asistencia social e implementar un fuerte acompañamiento al sector comercial, con acciones que pocos municipios del país han podido realizar, como la eximición de tasas y la creación del crédito a tasa 0%. Todo eso sin afectar los servicios que brinda la comuna manteniendo el ritmo de obras y cumpliendo los acuerdos salariales establecidos con los 1317 trabajadores y trabajadoras municipales.



Los ingresos disminuyeron y el futuro es todavía más incierto que antes. Por ello, si bien contamos con el respaldo de ese fondo anticíclico estamos siendo muy cautos en el gasto y redefiniendo las prioridades.

"Es enorme el movimiento solidario que se ha gestado desde el primer momento de la pandemia", reconoce María Emilia Soria, quien profundizó la incorporación de la zona norte de Roca en la totalidad de sus proyecciones y acciones de obras públicas, asistencia y acompañamiento. "La empatía es el primer valor en estos tiempos dramáticos que corren", dice.

Explique un poco más el desafío de construir un futuro post Covid 19.



Esta pandemia nos ha demostrado que hay algunos temas sobre los cuales, si bien ya veníamos trabajando, debemos poner más atención e incrementar la inyección de recursos para potenciar su desarrollo. Hay áreas sobre las cuales ya teníamos planificado un abordaje más profundo y esta situación nos ratifica su importancia.



Tenemos la oportunidad de potenciar los recursos locales. En ese plano el “turismo de cercanía” es clave. Tenemos un incipiente desarrollo sobre el cual ya estamos trabajando para poder potenciarlo en el contexto de post pandemia. Llevamos adelante un proceso de regularización de prestadores turísticos de la ciudad para fortalecer nuestra oferta y hacerla más competitiva.

El río sigue incorporándose aún más a la vida urbana local. La pandemia deja como lecciones que deben crearse y adecuarse más lugares al aire libre y en contacto con la naturaleza. Esta demanda generó proyectos pretensiones que, en la medida que mejoren las condiciones económicas, se irán realizando afirmó María Emilia Soria a "Río Negro".



Siempre fuimos conscientes de que en Roca tenemos una variedad de recursos naturales con un enorme potencial de desarrollo turístico sustentable, pero este nuevo contexto le otorga una prioridad que antes no tenía.



Otra gran oportunidad que nos deja esta pandemia es el cúmulo de conocimientos y mecanismos que hemos incorporado para poder funcionar de modo virtual. Pero imaginar un desarrollo “on line” no es posible sin mejorar el acceso a la conectividad de gran parte de la población que hoy se queda fuera de este paradigma. Facilitar el acceso de los sectores más vulnerables a internet como servicio esencial es el primer paso.

Por eso es que estamos proyectando la dotación de wi-fi para todos los centros comunitarios, de manera que los vecinos y vecinas puedan encontrar también en estos espacios un lugar para poder conectarse a la red, para que los chicos y chicas puedan buscar esa información que necesitan para hacer la tarea, y para poder ampliar el uso de este bien a todos los sectores.

Instantánea previa a la pandemia, cuando la intendenta visitó a una de las tantas colonias de vacaciones que funcionaron el pasado verano en la ciudad. "La infancia sigue siendo una prioridad para nuestra gestión", afirmó.



-¿Surge ahora un nuevo paradigma de crecimiento?



-Eso depende de cuán preparado esté el sector privado para plegarse a los nuevos mecanismos. Me refiero a la capacitación necesaria, al desarrollo de estrategias acordes al uso de las nuevas tecnologías… Y por supuesto, desde el Estado acompañar ese proceso, con políticas públicas que lo fomenten y le den sustentabilidad. En el marco de las acciones realizadas para contrarrestar los efectos negativos del aislamiento, llevamos adelante una capacitación virtual destinada a comerciantes de la ciudad, para que sus negocios pudieran desarrollar tiendas virtuales e introducirse o avanzar, según el caso, en el campo de las ventas on-line, con las diferentes herramientas disponibles.

No me quedan dudas de que, como cada vez que nos caímos, vamos ahora a resurgir pero me encantaría además que lo hagamos bajo un nuevo paradigma de crecimiento: inclusivo, equitativo y sustentable.

-¿Cómo crear un clima propicio para la inversión?



-A diferencia de otras ciudades que tienen mucha mayor participación del sector público en la generación de empleo local, Roca tiene un sector privado con desarrollo consolidado que, aun atravesando los ciclos económicos, siempre ha prevalecido sobre lo público.



Por ese motivo hemos decidido, en el contexto de la pandemia, hacer una fuerte inversión en el acompañamiento al sector comercial, ya sea con la eximición de tasas o los créditos a tasa 0% que te comentaba antes, capacitaciones, asesoramiento o gestiones ante Nación. Hemos mantenido un contacto permanente con todos los rubros, no sólo a través de las instituciones que los nuclea sino también en forma directa con muchos de ellos.

Uno de los ingresos a la ciudad, por la ruta 22.



El desafío que nos propusimos para esta nueva etapa de la gestión municipal es discutir, planificar y fomentar el desarrollo económico privado, diversificar la matriz productiva, continuar con la fruticultura con valor agregado. Por eso creamos la Secretaría de Producción y Desarrollo Sostenible, que es el área desde donde estamos canalizando todas las articulaciones con el sector productivo, los emprendedores y las organizaciones intermedias.



Este año en la Fiesta Nacional de la Manzana, con el Concurso de Ideas Emprendedoras, sembramos la semilla de una línea de trabajo que vamos a seguir profundizando, y que sobre todo en este escenario post pandemia que apenas se avizora, marca la ineludible necesidad de explorar nuevas ideas y nuevas formas de trabajo. Es decir que pensamos diferentes estrategias para acompañar al sector productivo, empresarial y comercial, y a la vez generamos las articulaciones necesarias para contar con personal calificado que pueda incorporarse al mercado laboral local.

Atardecer en Roca, días atrás a este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.

-¿Qué realidades locales son buenos imanes para atraer inversiones?



-No quedan dudas que el mundo post pandemia va a estar signado por el avance tecnológico. Comenzar a pensar nuestro territorio en términos de la biotecnología y bioeconomía nos permite identificar el potencial de desarrollo que posee nuestra región. Contamos con el acceso al conocimiento a través de universidades, instituciones de formación Profesional e institutos como el INTA y el INTI que permiten una trasferencia de tecnología directa.



Roca cuenta con dos Parques Industriales, uno muy desarrollado y otro con un potencial enorme, que estamos fortaleciendo para constituirnos en la mejor alternativa para posibles inversores. Estamos avanzando con el desarrollo de infraestructura y de servicios para las empresas que allí funcionan y las que se quieran sumar. Fundamentalmente terminar de extender las obras de gas y agua en el Parque I, y llevar el gas y el agua hasta el Parque Industrial II. En este caso se trata de obras de mucho mayor envergadura, como la de gas a la que se comprometió la provincia pero que se ha venido dilatando. Estamos buscando alternativas para poder llevarlas a la práctica.

Vista de un sector de la ciudad.

Atraer inversiones

Tratamos de generar las condiciones más atractivas para las nuevas inversiones en actividades sustentables y generadoras de nuevos puestos de trabajo, no solamente para las foráneas que queremos captar sino también para las locales, que queremos impulsar.



El derecho a la ciudad se impone como una prioridad.

La búsqueda de mayor equidad e igualdad en el acceso a las oportunidades tiene que ver con ampliar nuestros derechos como ciudadanos. Calidad de vida es también sentirse parte de una comunidad, por eso buscamos llevar a la práctica políticas inclusivas, no sólo en la perspectiva de género sino también pensando en los niños y niñas, en las personas mayores, en los diferentes cultos, en personas con discapacidades…



Este es un concepto que se viene desarrollando hace tiempo en Roca con experiencias que han sido innovadoras, como la señalización braile, las plazas inclusivas, la generación de ofertas deportivas, culturales y turísticas especialmente diseñadas para cada segmento poblacional… Se ha avanzado un montón y todavía falta, claro.

De recorrida la intendenta en una zona de obras.



Sin embargo, hay un tema de actualidad incuestionable que nos atraviesa como sociedad y que requiere nuestro acompañamiento en este proceso de incipiente transformación. Me refiero a la cuestión de género, que hoy estamos introduciendo de manera transversal, en cada una de las áreas. Por eso, además de incluir el tema en las agendas de cada secretaría, vamos a duplicar el presupuesto del año que viene en todos los programas específicos que buscan atender problemáticas de género.

¿Qué descubrió de los roquenses en este larguísimo confinamiento?



-El movimiento solidario que se gestó desde el primer momento de esta pandemia y que todavía continúa activo es enorme. Miles de manos anónimas, que individual o colectivamente, de forma rápida y desinteresadamente se sumaron aportando recursos, tiempo, ideas y trabajo.

Una mañana que hubo desinfección en las oficinas del municipio. "Hubo una parte importante de nuestra población que se cuidó y que cuidó a los otros", rescata la intedenta. La solidaridad es una de las características que mejor nos retrata como comunidad, agrega.



El inmenso esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario de Roca, es invaluable. También las fuerzas de seguridad y los trabajadores y trabajadoras municipales que no pudieron elegir quedarse en casa y tuvieron que salir a la calle a cuidarnos a todos. Son muchos los gestos solidarios de los cuales podemos sentirnos orgullosos como roquenses.

En su gran mayoría, la población ha tenido empatía con todo ese esfuerzo realizado, ha sido responsable y ha respetado las medidas establecidas para prevenir contagios. A todos ellos va mi agradecimiento profundo.