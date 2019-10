El dólar bajó $1,55 y cerró en $63,45 tras las nuevas restricciones cambiarias

El dólar para la venta al público bajó hoy $1,55 y cerró a $63,45 promedio tras el anuncio de nuevas restricciones cambiarias para personas físicas y en una rueda en la que la baja fue sostenida por bancos oficiales.

En tanto en el sector mayorista la moneda norteamericana bajó 50 centavos y finalizó a $59,50.

El directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso desde hoy y hasta diciembre que las personas físicas sólo podrán comprar hasta US$ 200 por mes por operación bancaria y US$ 100 en caso de hacerlo en efectivo.

Los operadores de la plaza y economistas coinciden en que la restricción a la compra de divisas para cuidar el nivel de reservas del BCRA derivará en una ampliación de la brecha con el dólar informal o con el dólar bolsa.

De hecho, el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $81,78, mientras que el dólar MEP cotiza a $77,57, lo que representó una suba del 0,9% y 0,6%, en ese orden.

Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com, aseguró que "el cepo, dado el resultado de las elecciones, era esperable pero sorprendió que pasará de US$10.000 a US$200. Esperábamos otro número, ya que el límite actual es un cepo total. Y tiene que ver con dejarle al próximo gobierno reservas y margen de maniobra. Es lo que pidió el gobierno entrante".

En relación a la cotización que tendrá el dólar detalló que "el oficial se va a quedar quieto, porque le cortaste toda la demanda. Hoy si querés dólares te obligan irte a una vía alternativa".

Por último, Bianchi se preguntó "¿Tiene sentido ponerle cepo al CCL si dejás comprar al oficial sólo US$200? Estás frenando demasiado la economía. Quizás conviene permitir el dólar bolsa para que la empresa que se quiera hacer de dólares pueda comprarlos sin tener que sacárselos al BCRA".

Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la caída vertical de la demanda posibilitó que "bancos oficiales realizaran compras que sostuvieron la cotización impidiendo una baja más fuerte de los precios".

Además, dijo que la reducción significativa de los montos que pueden adquirirse para atesoramiento "impactó en la demanda mayorista con un cambio de tendencia respecto de lo visto hasta el final de la semana pasada".

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 255 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 351 millones, un 40% menos el viernes.