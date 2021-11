El dólar blue retomó hoy la tendencia alcista: a cuánto cotiza

El dólar blue cerró hoy en $199,50, promedio en el que se mantuvo, y retoma así la tendencia alcista de la semana pasada.

En el mercado informal, la divisa estadounidense se llegó a comercializar a $201 por unidad en el inicio de la rueda, para luego retroceder dos pesos y cerrar estable.

En el mercado mayorista, la cotización registró un incremento de tres centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,11.

En este contexto, los operadores destacan que la plaza vive una especial de parálisis en el segmento mayorista del dólar dado que a dos horas y media de la apertura apenas se llevan operados unos US$ 2 millones.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,32 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,29.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 110 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 457 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 209 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 585 millones.

En tanto que el Contado con Liquidación Libre también volvió a valores $ 215.