Acusaciones cruzadas por la elección en el sindicato de petroleros

La lista oficialista del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa tuvo un triunfo contundente en las recientes elecciones. A través de ellas, Marcelo Rucci fue electo como secretario general, para reemplazar al histórico Guillermo Pereyra. Sin embargo, la proclamación de las autoridades está demorada por denuncias cruzadas que ponen en tela de juicio la transparencia del acto electoral. El ministerio de Trabajo de Nación deberá definirlo en 15 días.

«Una de las listas que se presentó hizo varias impugnaciones previas, durante el día de la elección y posteriores a la elección», explicó sobre la denuncia de la lista Verde, la delegada del ministerio de Trabajo en Neuquén, Asunción Miras Trabalón, en diálogo con radio Calf.

En ese sentido, contó que la denuncias que pudo fiscalizar tenían que ver con falta de fiscales de otras listas que no sean la oficial, un padrón general y no dividido por mesa y la falta de privacidad del votante a la hora de sufragar. Además denunció que en el medio de su fiscalización fue «patoteada» y que le retiraron el apoyo de la policía federal con el que contaba al principio del proceso.

Sobre estas denuncias, Rucci, también en dialogo con radio Calf, señaló: «no hay nada que responder porque todo lo que se hizo, se hizo con el consentimiento de las tres listas. No entiendo que es lo que están objetando porque en la junta electoral estuvieron de acuerdo en todo el proceso electoral en la manera que se llevó a cabo y que se firmó y que fueron parte ellos. Firman de acuerdo y después objetan. Evidentemente es una maniobra más política que gremial, porque la contundencia de las elecciones hablan por si solas».

«Hay un clara desprolijidad de la lista Verde de querer por cualquier medio impugnar una elección que fue totalmente legitima», confió el dirigente petrolero y añadió: «los que están haciendo esto tienen una clara animosidad política».

En el mismo sentido, apuntó contra Miras Trabalón a quien denunció de imparcial. «No fue como veedora, fue a tomar parte para posicionarse sobre una lista que ella seguramente tiene intereses», indicó. Además, aseguró que no se la patoteó, como denunció ella, sino que había lugares con acceso restringido producto de los protocolos anti Covid-19.

Miras Trabalón contó que la elección «se desarrolló con 267 mesas pero con muchos problemas, por ejemplo, no les aceptaron fiscales generales a las otras listas, aduciendo cualquier cosa, que no eran trabajadores del petroleo y si lo eran. Es más a los candidatos de las otras listas opositoras, le negaron la posibilidad de ser fiscales», sostuvo sobre la imposibilidad de las listas de contar con fiscales propios.

Al respecto, el electo secretario general del sindicato sostuvo que «se acordó en la junta electoral que los fiscales tenían que ser afiliados a nuestro gremio, ellos presentaron una lista de fiscales que no tenían nada que ver con la actividad petrolera y después copiaron del padrón y mandaron 4000 y pico de fiscales, 18 por mesa, que inclusive los denunciaron porque copiaron de un padrón y mandaron sin el consentimiento de la gente». Y al respecto indicó que hay cuatro denuncias presentadas.

Otro de los puntos que subrayó la delegada del ministerio nacional de Trabajo es que el padrón era el mismo en todas las mesas, en lugar de tener padrones por urna. «Eso facilitaba que una persona vote varias veces porque el padrón era un padrón en bruto y no había fiscalización suficiente», aseguró.

Al respecto señaló que «el oficialismo adujo que tenía un sistema informático, una aplicación de celulares, solo accesible para los presidentes de mesa, no pasible de ser controlada por los fiscales, con la cual controlaban que ese votante no hubiera votado en otra, pero eso no está en ningún código«.

Rucci destacó que ese sistema fue acordado por todas las listas: «había un sistema que también fue aprobado por ellos, que el que votaba en un lugar, el sistema que tenían en lo teléfonos anulaba que votara en cualquier otro lugar».

Miras Trabalón también puso en duda el secreto del voto: «el día de la elección había problemas porque no se garantizaba el secreto del voto, nada menos, no había privacidad del votante, el votante estaba invadido por la mirada de las autoridades de mesa que eran de una lista», dijo.

Al respecto, Rucci insistió que se hicieron «todos los pasos como corresponden» y que «todo se habló entre las tres listas».

«Estamos esperando que el ministerio resuelva, debe resolver porque tiene toda la documentación de todo lo que fue acordado por la junta electoral por todos los representantes de las listas», cerró Rucci aludiendo a la transparencia de las elecciones.

Miras Trabalón, por su parte, indicó que las elecciones podrían ser anuladas o bien se podría considerar inválida alguna etapa de ellas y que eso será decisión del sector de Sindicales del ministerio de Trabajo de Nación.