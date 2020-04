El drama de los jugadores argentinos en Ecuador

Ecuador es el país latinoamericano más complicado por el coronavirus. La capacidad del sistema de salud está desbordada hace días y las escenas son escalofriantes. Incluso algunos medios acusan al gobierno de estar ocultando el número de fallecidos.

El futbolista argentino Lucas Mancinelli, del Deportivo Cuenca de aquep país, dijo que "en Guayaquil hay cuerpos en las calles y hay gente infectada y no se dice", refiriéndose a la situación por la pandemia de Covid 19.

***

"En Ecuador la situación es muy complicada. En Cuenca, donde estoy está un poco mejor", relató Mancinelli en declaraciones recogidas por el sitio Mundo Ascenso.

El jugador ex Temperley y Atlanta, entre otros, contó que "esto me agarró solo en Ecuador; mi familia iba a venir en mayo, pero no podrá hacerlo.A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas".

Mancinelli explicó además que "en Ecuador hay toque de queda. Se puede transitar entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, después se necesita un permiso".