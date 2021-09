El duro presente de “el mini” de Duro de Domar: vende lámparas para poder vivir

Alejado de la televisión, Juan Carlos Velázquez relató el difícil momento económico que atraviesa. Conocido como “el mini”, trabajó en Duro de Domar junto a Roberto Pettinato. También estuvo junto a Mauro Viale, Lucho Avilés y Daniel Tognetti en los medios.

“La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión”, contó Velázquez esta semana en diálogo con Mitre Live. “Se han olvidado de mí parece los productores. No se cómo es el tema”, amplió.

Velázquez contó que tras su paso por Duro de Domar, trabajó en Polémica en el Bar hasta que le dijeron que “no tenían presupuesto” para pagarle. “De ahí nunca más hice más nada”, recordó en referencia a su trabajo en los medios.

Habló Juan Carlos Velázquez, quien hacía el personaje de 'Mini' en "Duro de Domar", quien comenzó a dedicarse a la venta ambulante luego de quedarse sin trabajo a raíz de la pandemia: "Parece que los productores se olvidaron de mí" pic.twitter.com/Mey4Ul9iif — BairesNews (@baires_news) September 8, 2021

La situación del actor se agravó durante la pandemia por coronavirus. “Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada”, se lamentó. Y a continuación detalló su actualidad: “En este momento estoy trabajando vendiendo lámparas y todo lo que es eléctrico para el hogar. Vendo en los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”.

“La gente, cuando me ve que estoy vendiendo, me pregunta: ‘¿Para cuándo la tele?’”, continuó Velázquez.

A pesar de no estar trabajando de su profesión, Velázquez se mostró optimista: “Uno tiene que reinventarse, porque si no te agarra la pereza, angustia o depresión. Uno se tiene que reinventar, salir a la calle, estar en contacto con la gente y hacer algo”.

Velázquez también hizo referencia al difícil momento económico que le tocó vivir: “Fue bastante duro. Yo estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos. Gracias a Dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta, que a veces no tenía ni para pagar la tarjeta”. Si bien admitió que cobró ayuda social, no fue suficiente. ”El IFE de 10.000 pesos lo cobré una sola vez y después no cobre más. Tuve mis ahorros y con eso me mantuve bastante hasta que se me terminaron”, concluyó.