El Emprotur pide aumentar el aporte de los comerciantes al ente

El componente b de la TIsh no se actualiza desde diciembre del 2016. Foto: archivo

El Emprotur pidió un incremento de los pagos mínimos del componente b de la Tish, que nutre de fondos al ente y que se aumentaron por última vez en diciembre del 2016.

“Hay dos formas de pagar el componente b: los grandes contribuyentes lo hacen a través de una fórmula polinómica respecto de la facturación. Otros establecimientos comerciales, en cambio, pagan un monto mínimo fijo”, explicó Martín Lago, secretario del Emprotur.

En este último caso, si bien el monto depende del rubro y la zonificación, varía de 50, 150 y 500 pesos. “Estos son los mínimos que pedimos modificar ahora para restablecer las finanzas del ente”, indicó Lago.

Advirtió que si bien el Emprotur “no está mal económicamente, el proceso devaluatorio inflacionario implicó que muchas acciones, con costo en dolares, se duplicaran”.

El pedido del ente ya ingresó al Concejo Municipal y será discutido en comisión. “El directorio no definió montos en su nota. Por eso, lo estamos pidiendo para próxima reunión del Emprotur”, señaló el presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez.

Lago insistió en que el objetivo es “generar un ingreso más actualizado. Imagino que en el último tiempo, no aumentó porque no estaban dadas las condiciones o necesidades y se fue postergando este pedido para no afectar ni la recaudación, ni el bolsillo del contribuyente”.