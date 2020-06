El entrenador de Djokovic confirmó que tiene Coronavirus

El ex tenista croata Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon en 2001 y uno de los entrenadores del serbio Novak Djokovic, reveló hoy que contrajo coronavirus tras haber participado como director de la exhibición denomina Adria Tour, en la etapa jugada en la ciudad de Zadar.

"Desafortunadamente, después de dos test con resultado negativo que me había efectuado en los 10 últimos días, acabo de recibir los resultados de la tercera prueba de hoy y arrojó positivo de Covid-19. Me siento bien y no tengo ningún síntoma", publicó Ivanisevic en su cuenta de la red social Instagram.

El croata, quien alcanzó el segundo puesto del ranking mundial en julio de 1994 y ganó Wimbledon, se convirtió en el noveno caso positivo entre los involucrados en la polémica exhibición en Los Balcanes, que debió ser cancelada el domingo pasado a raíz de la serie de contagios.

"Quiero informar a todos los que estuvieron en contacto conmigo que tengo Coronavirus y pedirles que tomen los recaudos necesarios para protegerse tanto a sí mismos como a sus seres queridos. Continuaré en cuarentena y espero recuperarme lo antes posible", añadió el ex tenista croata, quien ya estaba aislado preventivamente antes de conocer el resultado del tercer test al que fue sometido en Zagreb.

Ivanisevic se suma a la lista de infectados de Coronavirus que incluye el número uno del mundo, el serbio Djokovic, más otros que participaron del Adria Toru como el búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas.

Goran Ivanisevic está infectado de Coronavirus. Gentileza.

Los otros infectados son Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic; Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov; la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada, y Jelena Ristic, la mujer del número uno del mundo.

El serbio organizó las exhibiciones sin atender el protocolo, el público colmó el estadio sin utilizar barbijos ni respetar el distanciamiento social recomendado, los tenistas se abrazaron y cerraron con una fiesta al final, en la que se mostraron bailando y cantando juntos.