El Ford Mustang cumplió 56 años en el mercado global

El 17 de abril de 1964 nacía el primer Mustang, en el contexto de una década de gran efervescencia y marcada por la rebeldía.

Hace unos días, el icónico auto musculoso de Ford cumplió 56 años. Con más de 10 millones de unidades producidas, el pony car se ha convertido a lo largo de los años en algo más que un vehículo para manejar; ha influenciado la cultura global y cambiado la manera en que las personas experimentan la sensación de conducir.

Hacia fines de 1961 Ford comenzó a diseñar un vehículo pensando en las necesidades de una nueva generación de compradores jóvenes. El objetivo era desarrollar un auto más pequeño y ligero que los tradicionales modelos norteamericanos. El emblema del auto sería un “Wild Mustang”, un caballo salvaje que corre en sentido contrario a los que compiten en las pistas de carreras, todo un reflejo del espíritu joven y rebelde que comenzaba a proyectarse sobre la marca.

Este legendario pony car es actualmente fabricado en la planta de Flat Rock, Michigan. Además, se ha convertido en el vehículo deportivo más vendido en Estados Unidos.





Con un gran arraigo en la cultura joven, el Mustang ha sido la inspiración para reconocidos músicos de rock, creadores de arte y referentes del deporte. Tal es así que el pony car de Ford ha participado en cientos de películas, algunas muy reconocidas, como Bullitt (1968), Misery (1990), Point Break (1991), 60 segundos (2000), Soy Leyenda (2007), El diario de una princesa (2001), entre otras.

Desde sus inicios, el Mustang también gestó un fuerte vínculo con la música y los artistas del momento: Jim Morrison manejó un Mustang Blue Lady por Los Ángeles, Estados Unidos, mientras grababa su último disco, LA Woman (1971). También los Rolling Stones eligieron un modelo de Mustang, el fastback de 1967, para el lanzamiento del corte de su disco Ride Then on Down (2016). El video salió el mismo día del lanzamiento de la versión GT.

Datos 22.000 unidades de Ford Mustang se vendieron el mismo día de su lanzamiento, con concesionarios desbordados. 6 generaciones ya pasaron de este vehículo desde su lanzamiento en 1964.

En Argentina la llegada del pony car se convirtió rápidamente en un suceso y fue tapa de los principales medios del país. También, se volvió un ícono para los músicos referentes del rock nacional. Juanse, líder de los Ratones Paranoicos, creó una canción, Mustang Roll (2018), con un video que muestra al cantante manejando un Mustang por la ruta. Fernando Ruiz Díaz (Catupecu Machu y Vanthra) siempre reveló su pasión por el pony car y también le hizo honor en una canción, La Piel del Camino (2017), y en el video del tema.





El Nuevo Mustang cuenta con un motor V8 5.0L, que eroga una potencia máxima de 466CV y un torque máximo de 569NM, y se comercializa desde Planta Pacheco, mediante el esquema de venta directa.

El mismo día de su lanzamiento se vendieron más de 22.000 unidades y los concesionarios se vieron desbordados por pedidos de compra. En total se vendieron 418.812 Mustang en un solo año, batiendo el anterior récord de ventas de Ford: 417 mil Ford Falcon, en 1960.