El fútbol planea su regreso para fines de mayo y proyecta volver a los 30 equipos

Imprevisible, inexacto y con la consecuente rótulo de que nadie sabe cuándo. El gran interrogante mundial pasa por descifrar en qué momento el coronavirus pasará a ser parte de una triste historia, y dentro de este contexto se mueve el resto de las cosas, incluido el fútbol argentino.



Cada semana que pasa, se aventura cuánto tiempo tendrá que pasar para que la pelota vuelva a rodar. Ayer al presidente Alberto Fernández volvieron a consultarle en que momento la maquinaria del entretenimiento, fútbol incluido, debería volver a ponerse en funcionamiento. “¿Si vuelve en mayo? Por ahí sin espectadores de a poco se puede ir flexibilizando. Con gente es imposible… Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, que son el fútbol, el cine, el teatro”, apuntó.

El Gobierno está claro, no quiere apurar la vuelta si las condiciones sanitarias en el país no están dadas. En la AFA piensan lo mismo, pero a vez van trabajando en la posibilidad de que la actividad regrese a fines de mayo y sin público en la tribunas, tal como sucedió en la semana previa a la suspensión total por la pandemia.



La idea hoy es que diferentes equipos regresen a la prácticas en el comienzo de la segunda semana de mayo, aunque no todo el plantel completo sino en grupos reducidos. Si la pauta de entrenamiento puede cumplirse, siempre y cuando la (no) evolución del virus lo permita, el último fin de semana de mayo regresaría la actividad, al menos en la Primera División.

Ahora bien, ¿con qué competencia se regresará y qué es lo que estará en juego? Si finalmente el plan avanza y el fútbol se reanuda en la fecha proyectada, la idea es completar la Copa de la Superliga, de la cual sólo se jugó la primera fecha. Clasificar a los distintos equipos a las copas continentales con la tabla general tal como estaba previsto y la novedad sería que no habría descensos.



El tema de la permanencia ya parece cosa juzgada, porque si la idea de la reanudación no prospera, los descensos no se van a resolver en el escritorio. Si habrá dos ascensos desde la Primera Nacional, por lo que para la temporada que viene los equipos serán 26.

El borrador a futuro de los que manejan los destinos de la inminente Liga Profesional que llegará para reemplazar a la Superliga, es que el número de equipos trepe a 30, tal como en el 2014. Es decir, en la dirección inversa a la idea aún vigente de contar sólo con una elite acotada de 20 o 22 equipos. El proyecto, que entusiasma y mucho a las instituciones del ascenso, es que se sumen dos clubes por temporada para tener finalmente en la 2022/23 el número supuestamente deseado por la dirigencia. La suposición se explica por el contexto actual: en condiciones normales sería un proyecto más a cumplir según el deseo o la conveniencia de la dirigencia. Con el coronavirus a flor de piel y más latente que nunca, nada se puede asegurar.



Dicen los que están puertas adentro de AFA que la idea de los 30 equipos en parte es para que la televisión, uno de los principales sostenes económicos de los clubes, tenga un abanico más amplio de transmisión (y comercialización), y que varios de los 15 partidos que habría a futuro sean televisados sin codificar.

El lado negativo desde lo económico para los clubes dominantes es que la torta televisiva se va a dividir en más porciones. Hasta la suspensión, tanto Fox Sports como Turner abonaban $ 457 millones mensuales. El 19 de mayo hay Asamblea en AFA, ese día se sabrá si el regreso a los 30 equipos se convierte en una realidad.