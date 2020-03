El gasoducto a Vaca Muerta quedó entrampado en la crisis del coronavirus

La obra clave para el despegue de la producción de Vaca Muerta quedó en la nada. La licitación para la construcción del gasoducto que vincule Vaca Muerta con Saliquelló debía realizarse este mediodía, pero la crisis abierta por el coronavirus y el desplome del precio internacional del petróleo frustraron el proceso.

La licitación fue lanzada a mediados del año pasado con bombos y platillos. Consistía en la construcción de un gran gasoducto que permita llevar la producción de Vaca Muerta primero hasta Saliquelló, en cercanías a Bahía Blanca y luego a San Nicolás, en las inmediaciones del cordón industrial de Santa Fe.

La obra daría pie a la tercera concesión de transporte de gas del país, ya bautizada como Transportadora Gas del Centro (TGC) pues con sus más de 570 kilómetros de extensión, se trata de la licitación de transporte más grande que se abriera en el país en los últimos 30 años.

Pero pasaron cosas. La primera fecha para la apertura de ofertas fue el 12 de septiembre del año pasado. Al calor de la campaña electoral nacional, las firmas interesadas solicitaron más plazo para presentar sus ofertas y desde el entonces gobierno de Mauricio Macri, se otorgó la primera prórroga, para el 12 de noviembre.

Para entonces el clima político era caldeado y la incertidumbre mellaba las aspiraciones de concretar una inversión que sólo en su primera fase contemplaba 800 millones de dólares. A principios de noviembre se resolvió dar una segunda prórroga, en la cual también se incorporó un nuevo diseño de recorrido sugerido por las empresas.

En números 570 son los kilómetros de redes que tendría el primer tramo del gasoducto desde Tratayén, en la zona de Añelo, hasta Saliquelló.

Se trata del anexado de un tramo que una Saliquelló con Mercedes y Cardales, permitiendo llegar a las proximidades de Santa Fe pero a un menor costo. De esta forma con unos 1100 millones de dólares se estimaba que la obra estaría completa. Y para ello, el entonces gobierno nacional contaba con fondos no sólo de la Anses, sino también del organismo norteamericano OPIC para apoyar buena parte del costo.

El nuevo plazo para la apertura de las ofertas venció hoy a las 11.30 sin que en las oficinas de Nación se haya realizado el proceso. La crisis que generó la pandemia del coronavirus y el brutal desplome de la cotización del petróleo dejaron a la licitación clave para Vaca Muerta en off side.

Desde la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación, de la cual depende de la secretaría de Energía, se informó a Energía On, que la licitación no se realizó. Pero también se reveló que aún no hay una fecha definida para la reanudación del proceso dado que de momento la atención de la cartera está no sólo en atender a las medidas de auxilio a las empresas del país, sino también al sector petrolero en general que por estas horas debate sobre un nuevo barril criollo y retenciones móviles para las exportaciones.

La dilación de esta obra clave redunda en una suerte de bola de nieve. Desde las empresas productoras se reconoce que la producción de gas comenzará a caer en forma inminente y para el invierno próximo podría faltar tanto gas que se deban redoblar las importaciones que normalmente se hacen en los meses fríos.

Pero a su vez, sin esta obra clave, el horizonte para la producción de gas se estrecha nuevamente. Es que con un plazo de construcción que demanda más de dos años de trabajos, la obra ahora se aplaza más allá de primer trimestre del 2022 y abre la puerta para que, en este efecto de bola de nieve, la producción de gas nacional continúe cayendo en los próximos años.