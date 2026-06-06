Indio Solari, Karina Rabolini y “Tarea Fina”: el mito que perdura desde los 90

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari volvió a poner en circulación una de las historias más comentadas alrededor del universo ricotero: el supuesto vínculo sentimental que durante años se le atribuyó con Karina Rabolini, exmodelo y expareja de Daniel Scioli. Aunque nunca existieron confirmaciones públicas ni pruebas concretas, el rumor se instaló con fuerza en los años 90 y terminó alimentando uno de los grandes mitos de la cultura rock argentina.

El origen de una versión que nunca fue confirmada

La historia comenzó a circular cuando Rabolini era una de las modelos más conocidas del país y mantenía una relación con Scioli. Según reconstruyeron medios como Revista Noticias, Rolling Stone y La Nación a lo largo de los años, algunos seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sostenían que el Indio había mantenido un romance con la empresaria.

Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó jamás esa versión. Por el contrario, tanto Solari como Rabolini evitaron referirse públicamente al tema, lo que contribuyó a que la historia creciera con el paso del tiempo y se transformara en una leyenda urbana dentro del rock nacional.

La canción que alimentó el mito

Uno de los principales motivos por los que el rumor cobró fuerza fue la interpretación que muchos fanáticos hicieron de “Tarea Fina”, una de las canciones más emblemáticas del disco Lobo Suelto, Cordero Atado (1993).

Durante décadas, numerosos seguidores aseguraron que algunos versos hacían referencia a Rabolini. La teoría tomó impulso porque en aquellos años la modelo ocupaba un lugar destacado en los medios y porque varias imágenes asociadas a la canción parecían encajar con su figura pública.

Sin embargo, el propio Indio Solari fue siempre reacio a explicar el significado de sus letras. En distintas entrevistas sostuvo que prefería que cada oyente construyera su propia interpretación y evitó confirmar lecturas específicas sobre sus composiciones.

Un misterio que sobrevivió al paso del tiempo

La falta de certezas terminó fortaleciendo la historia. Lejos de desaparecer, el supuesto vínculo entre Solari y Rabolini pasó a formar parte de la mitología que rodea al exlíder de Los Redondos, una figura que durante toda su carrera cultivó el misterio y el bajo perfil.

Con el correr de los años, periodistas especializados y biógrafos del músico coincidieron en señalar que nunca aparecieron pruebas que permitieran corroborar la existencia de una relación sentimental entre ambos. Aun así, la teoría sigue siendo una de las más repetidas por los fanáticos cuando se habla de “Tarea Fina” y de las inspiraciones detrás de las canciones del Indio.

Entre la realidad y la leyenda

Como ocurre con muchas historias que rodean a las grandes figuras del rock, el supuesto romance entre el Indio Solari y Karina Rabolini permanece en una zona gris entre la realidad y la leyenda. Lo que sí está confirmado es que “Tarea Fina” trascendió generaciones y se convirtió en una de las canciones más importantes del repertorio ricotero, alimentando una historia que, más de treinta años después, continúa despertando curiosidad.

Letra de Tarea Fina

Quemando la turbina te escapás.

¿Vas a volver a herirme otra vez?

En tu ternura está acechándome

una buena traición de mujer

que echa hielo y brasas en mi corazón

(fumando en la oscuridad).

Sobrio no te puedo ni hablar,

estoy perdido sin mi estupidez.

Un auto guapo va a venir por vos

y nada va a cambiar.

Vas a vivir en el Delta en un lanchón

buscando de qué reír.

Con las piernas más bonitas,

las más lindas piernas que vi

y un juego rico de amores.

Caída libre para dos.

Le das la copa, al fin, al vencedor,

tarea fina, perdida en mi soledad.

No sé si no me gusta más que el rock

(nunca la ví llorar).

Si no va sin freno no anda bien

ni me encadena a su show.

Con las piernas más bonitas,

las más lindas piernas que vi

y un juego rico de amores.

Caída libre para dos.