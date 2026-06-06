Franco Colapinto terminó 19.º en la última prueba libre antes del clasificatorio de Mónaco

Franco Colapinto completó este sábado la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 con un desempeño discreto.

Los últimos detalles del piloto de Alpine no dieron los mejores resultados en una jornada que sirvió como preparación final para la clasificación en el tradicional circuito urbano de Montecarlo.

El piloto tuvo dificultades para acercarse a los tiempos de punta y se mantuvo durante gran parte de la sesión en la zona baja de la tabla de posiciones, en un trazado donde la confianza y la precisión resultan fundamentales.

Para Colapinto, la práctica representó la última oportunidad de ajustar detalles junto al equipo Alpine antes de una clasificación que suele ser determinante en Mónaco, debido a las escasas posibilidades de sobrepaso que ofrece el circuito.

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Durante el entrenamiento, Colapinto protagonizó un leve despiste en la horquilla y llegó a rozar uno de los muros con la parte delantera de su monoplaza, aunque el incidente no provocó daños importantes ni condicionó su continuidad en pista.

El registro del argentino terminó con un tiempo de 1:15.179. Su compañero de franquicia, Pierre Gasly,finalizó 13° con una marca de 1:14.480.

El argentino había finalizado en el 15° puesto tanto en la primera como en la segunda práctica libre del viernes y buscará mejorar su rendimiento cuando se dispute la clasificación, una instancia clave para aspirar a un buen resultado en la carrera del domingo.

En la última prueba libre antes del clasificatorio de Mónaco, Mercedes y Ferrari marcaron el podio

La sesión tuvo como protagonista al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien registró el mejor tiempo con una vuelta de 1m12s720 y confirmó su gran momento en la temporada. Detrás se ubicaron los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El entrenamiento también estuvo marcado por una bandera roja a raíz del accidente del británico Oliver Bearman, que perdió el control de su Haas en la zona de Massenet y terminó contra las barreras de contención. El incidente interrumpió la actividad durante varios minutos.

Con información de LN