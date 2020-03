El gesto de Ignacio Malcorra con un joven mexicano

El argentino Ignacio Malcorra es uno de los más experimentados de los Pumas de la UNAM. El pasado viernes jugó un gran partido en el empate del equipo ante el América en la Liga MX. Sin embargo, desde el torneo pasado ha sido blanco fuertes críticas por parte de la afición.

Nacho, quien llegó a México en 2016 con Xolos, se ha vuelto un gran amigo de Leo Reyes, peluquero oficial de los Pumas, quien a través de Instagram reveló un hecho digno de ser contado donde el nacido en Río Colorado es protagonista.

El ex Unión de Santa Fe le pagó una operación del corazón a una persona que no tenía los recursos para atenderse y cuya salud había empeorado en las últimas semanas. “Tuvo un gesto que creo que nadie haría. Conocimos a un chico que había estado muy grave y no contaba con el dinero para su operación’’, explicó Reyes.

Al enterarse, Nacho se hizo cargo de los gastos. Entre otras cosas, el amigo de Malcorra comentó el jugador también ha realizado comidas especiales para los jardineros, utileros y todo el personal que trabaja en la Cantera de los Pumas. Nacho respondió al gesto agradeciendo sus palabras: “Uno lo hace porque lo siente y me enseñaron desde chico”.