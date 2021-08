El Gobierno confía en que las vacunas de Pfizer lleguen en septiembre

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que "agosto va a ser el mes de la segunda dosis" en la vacunación contra el coronavirus, y añadió que el Ejecutivo tienen la expectativa de que las vacunas de Pfizer "estén llegando para el mes de septiembre".

Con este laboratorio estadounidense se firmó un contrato para adquirir 20 millones de vacunas. El acuerdo llegó después de innumerables polémicas, especialmente por la elección inicial del gobierno de fármacos de origen ruso y chino. La primera negociación, durante el año pasado, se frustró en medio de acusaciones de preferencias de proveedores. La vacuna de Pfizer es una de las dos aprobadas para uso en menores de edad.

La preocupación por la llegada de la variante Delta, la más peligrosa actualmente, obliga a completar los ciclos de vacunación, ya que los estudios realizados en otros países muestran que tener el calendario completo de inmunización es clave para evitar cuadros graves de coronavirus.

Cafiero habló largamente de las vacunas contra el coronavirus, el presente y el futuro del plan estratégico de inmunización, y en ese punto destacó que "mucho más del 50% de las personas mayores de 60 años" ya tienen los esquemas completos mientras se avanza "a paso muy firme".

"El mes de agosto es el mes de la segunda dosis" para completar los esquemas de vacunación, remarcó el funcionario, y consideró que la vacuna es "la puerta que nos va a ayudar a salir" de la pandemia.

Sobre ese tema, al evaluar la marcha de la campaña vacunatoria, subrayó que la sociedad argentina ya tiene "una cobertura muy importante con primeras dosis", lo que está en línea con el plan inicial en la materia.

En diálogo con Radio 10 y El Destape Radio, Cafiero afirmó que "el Presidente peleó una a una todas las vacunas, las trajo a la Argentina, las distribuyó y se aplicaron en todo el territorio nacional".

Cafiero, por otro lado, rechazó críticas opositoras sobre la elección de las vacunas, a las que tildó de "absurdas".

"Los que decían que esto (conseguir vacunas en medio de una pandemia global) era sencillo todavía no trajeron una vacuna; los que decían que esto era sencillo, que había que estar vinculados a no sé quien, y resolverlo de tal o cual modo, hasta acá no acercaron una solución", planteó.

Sobre las próximas acciones del Plan Estratégico de Vacunación, Cafiero adelantó que la determinación del Ejecutivo es seguir "cerrando contratos con diferentes laboratorios sin ideologías, sin geopolítica".

Y en ese marco, finalmente, habló de las vacunas desarrolladas por los laboratorios estadounidenses Moderna y Pfizer.

"Tenemos expectativa de que las vacunas de Pfizer estén llegando para el mes de septiembre, después de cerrar el marco contractual que tenemos que terminar de firmar", detalló, y añadió que el abastecimiento con esos inmunizantes terminará de verse cuando se firme "el cronograma de entregas" con el Ministerio de Salud.

"Son vacunas que se van a seguir utilizando (de acá en adelante), así como Moderna para el uso pediátrico, para ampliar ese abanico de vacunas", explicó.