El gremio de los judiciales de Neuquén llama a no cumplir con el teletrabajo

El sindicato de empleados judiciales de Neuquén informó que "desconoce la nueva modalidad de teletrabajo" e instó a sus afiliados a "no realizar ningún trabajo que implique esta modalidad".

De acuerdo con el gremio Sejun, "si no se cumplen con las elementales medidas de protección y existe riesgo inminente para la salud y la vida de la persona que trabaja", hay derecho a la retención de tareas.

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, las oficinas judiciales están vacías. El Tribunal Superior de Justicia dispuso mediante acordada y decretos de presidencia que ningún empleado debe concurrir a su lugar de trabajo, salvo muy pocas excepciones, suspendió plazos procesales, y organizó el teletrabajo de magistrados, funcionarios y empleados para que la parálisis no sea total.

El comunicado del sindicato expresa su "profunda preocupación por la situación que padecen las trabajadoras y los trabajadores que realizan actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el gobierno nacional, "y que actualmente deben concurrir a trabajar, en particular las compañeras y los compañeros del Centro Médico Forense".

Luego recuerda la organización que no fue consultada sobre la imposición de la modalidad de teletrabajo pese a sus reiterados pedidos al TSJ. "Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta alguna por parte del Tribunal Superior de Justicia, razón por la cual nos vemos en la obligación de informar a las compañeras y los compañeros afiliados que esta Organización Sindical no reconoce la modalidad de teletrabajo impuesta unilateralmente por dicho cuerpo", señala el Sejun.

"Esta imposición se trata de una modalidad laboral que altera la relación de trabajo de todos los y las trabajadoras del Poder Judicial entendiendo que, en estos momentos está en trámite el correspondiente convenio colectivo y que por ende cualquier modificación y/o alteración de las relaciones debe ser abordada en este ámbito", agrega.

La decisión de desconocer el teletrabajo paralizará aún más la justicia. Anoche en el Tribunal Superior de Justicia se trataba de reorganizar las tareas para absorber el impacto. El gremio, anticipándose al respecto, señala en el comunicado que su medida de fuerza "no es en contra de la sociedad en su conjunto y que entendemos perfectamente la situación de emergencia por la cual transitamos".

Más adelante, para dejar claro que endurece su posición, el gremio afirma: "La imposición de esta modalidad en el ámbito judicial, es una clara violación a la normativa vigente, ya que cualquier modificación debe ser acordada con la organización sindical, por lo que no detenta ninguna característica de la supuesta buena fe laboral que el Tribunal Superior de Justicia solicita a sus trabajadores en los Decretos emitidos".

"Es evidente que no se puede afectar esta verdadera imposición unilateral que no redundará en un mejor servicio de administración de justicia y que creará notorios inconvenientes en la vida intra familiar de las trabajadoras y trabajadores, señalándose sobre el particular –como ya se ha dicho- las deficientes condiciones de prestación en tales circunstancias, que afectan indefectiblemente la salud de las compañeras y compañeros, algunas de las cuales fuera anteriormente denunciada por este Sindicato y que a la fecha no han sido resueltas".