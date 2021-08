El impactante show de Lali Espósito junto a Nicky Nicole en “La Voz Argentina”

Anoche, mientras competía el team de Ricardo Montaner en La Voz Argentina, se hizo una pausa en medio del certamen para un espectacular show de Lali Espósito y Nicki Nicole.

“Es el momento de una gran sorpresa para todos. Vamos a tener a dos grandes artistas juntas sobre este escenario. ¿Estás lista, Lali? Vaya a prepararse”, le pidió el conductor del reality Marley a la coach.

Así, la cantante rosarina salió a escena con su canción “Wapo Tracketero” y pronto se unió Lali con su tema “Boomerang”. “Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me di! ¡Qué placer me di!”, señaló Lali Espósito mientras Nicki Nicole, coach invitada, le daba la razón.