"El internado: Las Cumbres", misterio y terror en la nueva serie de Amazon

"El internado: Las Cumbres", serie española de thriller y terror que sigue a un grupo de jóvenes pupilos en un antiguo e inaccesible monasterio situado entre montañas en el que suceden eventos inexplicables, está ya disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

La propuesta es un relanzamiento de la serie "El internado: Laguna negra", que con 71 episodios en siete temporadas entre 2007 y 2010 se convirtió en un fenómeno de culto no solo en España sino en numerosos mercados de Europa y América.

Inspirada por los escenarios monásticos de "El nombre de la rosa" de Umberto Eco, o los misterios fantásticos del castillo de Hogwarts en la saga de "Harry Potter", "Las Cumbres" espera conquistar a una nueva legión de jóvenes espectadores y, por qué no, a los fans de la serie original.

Producida por The Mediapro Studio y Atresmedia Studios, la serie fue desarrollada por Laura Belloso y Asier Andueza, quienes optaron por apostar por jóvenes talentos en los roles principales: la dupla protagonista está conformada por los catalanes Asia Ortega (como Amaia) y Albert Salazar (Paul).

"Cuando me llamaron para el casting no se sabía para qué era. Era bastante secreto todo y cuando me enteré que era para ‘El internado: Las Cumbres’ en la segunda prueba, aluciné. ‘Laguna Negra’ tuvo mucho furor aquí en España y cuando me enteré de este 'reboot' fue increíble", relató Salazar en una conversación virtual con Télam, acompañado de su partenaire en la ficción.

En la serie encarnan a un par de adolescentes que, como todos los demás en el internado, son considerados problemáticos y rebeldes; allí vivirán bajo la estricta disciplina que impone la dirección con el supuesto objetivo de reinsertarlos en la sociedad.

Sin embargo, las leyendas que alberga el bosque circundante en relación a una oscura logia con varios crímenes en su haber y la desaparición de un compañero llevará a los alumnos a poner en riesgo su seguridad para investigar lo que se les esconde.

Además del elenco juvenil, los ocho episodios de la primera temporada tienen también a un reparto adulto en el que destacan los argentinos Ramiro Blas (de una ya dilatada carrera en España, con “Vis a vis” como título más destacado) y Lucas Velasco (“Graduados”, “Educando a Nina”).

P: ¿Cuál creen que es el mayor atractivo de este ‘reboot’ de "El internado"?

Asia Ortega: Más que nada es una serie potente porque trata temas muy universales. Tanto el amor, como la amistad, como la lucha por la libertad que los personajes tienen, que seguro todo el público ha sentido alguna vez en la vida, y además está muy trabajada técnicamente. La fotografía está muy cuidada, las localizaciones son una maravilla y forman parte del elenco como si fueran un personaje más.

P: ¿Cómo describirían a sus personajes?

AO: Cada uno de los personajes que aparecen, porque es una serie muy coral, son personajes muy trabajados, con muchas capas, muy redondos; creo que uno se puede sentir identificado y en mi caso Amaia tiene una fuerza magnética y espero y deseo que se enganchen como yo. Espero que les pase con todos los personajes porque cada uno es una perlita.

Albert Salazar: Ella es la garra y la impulsividad y Paul es todo lo contrario: la persona fría, calculadora, que tiene que pensar todo. Creo que esa es una de las cosas buenas de la serie: cómo los personajes totalmente opuestos dejan sus diferencias aparte para luchar por un objetivo común, que es encontrar a su amigo.

El público va a engancharse con el sentimiento de afán de escapar de la represión, de buscar la libertad. Además de tratar temas super universales como el amor, los triángulos amorosos, con lo que todos nos hemos podido sentir identificados; el amor fraternal, la lucha por un objetivo común y además el compañerismo". Asia Ortega.

P: ¿Cuál es el mayor desafío al participar de una propuesta que juega con el terror, el suspenso?

AS: Uno de los desafíos ha sido que en la serie están pasando muchas cosas que es muy difícil que te hayan pasado, cosas tan ‘heavies’ que no sabes qué grado de dolor te pueden producir. Te lo puedes imaginar pero nunca lo vas a saber con exactitud, entonces cómo marcar cuánto miedo nos da, eso ha sido un reto.

AO: Sobre todo son personajes que sienten con mucha intensidad todo lo que les pasa, además de que les pasan cosas muy bestias y ese ha sido un componente a tener en cuenta porque hay ese miedo de perder la interpretación correcta porque se meten escenas de acción.

P: ¿Con qué temáticas universales de la juventud creen que se va a interesar el público?

AO: En primer lugar el público va a engancharse con el sentimiento de afán de escapar de la represión, de buscar la libertad. Además de tratar temas super universales como el amor, los triángulos amorosos, con lo que todos nos hemos podido sentir identificados; el amor fraternal, la lucha por un objetivo común y además el compañerismo.

AS: Y las ganas de sentir que perteneces a algo. Es un sentimiento que todos tenemos y cuando eres adolescente aún más.

P: En un contexto de tanta oferta audiovisual, ¿cuál creen que es el secreto para sobresalir?

AO: Aparte de la empatía que se genera con tratar temáticas universales, es crear un sello único y yo creo que "El internado: Las Cumbres" lo tiene, porque con cualquier escena que puedas ver con la serie separada de todo lo otro puedes identificar enseguida qué es lo que estás viendo: que es "El internado: Las cumbres" y que el trabajo se hace desde la verdad.