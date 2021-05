El Ipross no da respuestas

Otra vez IPROSS, para variar. 29/12/2020, fui a la consulta del Doctor Javier Andrés Brussino ( otorrinolaringología), quien constató que tenía problemas de audición, pero con mucho optimismo me aseguró que IPROSS había entendido que tenía que reconocer buenos audífonos y cubrirlos en un 100%, sin mirar lo que la persona con esa discapacidad ganara. Fue así que me indicó estudios que más tarde me realizó la fonoaudióloga María Josefina García, quien me aseguró el pago de los audífonos que ella recomendaba por parte del IPROSS, poniendo como ejemplo pacientes suyos, con sueldo a nivel de diputado y funcionarios a los que le fue reconocido en su totalidad.

Iniciè todo lo necesario para ver si me correspondía.

El 19/4/ 2021 me dieron el certificado de Discapacidad, firmado por la Presidente: Laura Balmaceda, el Doctor Abel Felipe Abraham, la Licenciada en Psicologìa Miriam Gerarduzzi y por Servicio Social Marta Echecura. Fui muy bien atendida , por empleados y profesionales en el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad.



La sorpresa me esperaba en IPROSS: ellos me reconocen los audìfonos de supermercado , los mismos

con que hace unos años, torturaron a mi mamà, de 90 años; luego de una nota , fundamentando que esos audìfonos no servìan , le reconocieron uno bueno, indicado por la fonoaudiòloga Marìa Josefina Garcìa.



Pero la sorpresa no termina, para recibirme todos los papeles, requieren que les firme un compromiso de pago, es decir que debo hacerme cargo de la diferencia entre los audìfonos chatarra de ellos con los buenos, los que funcionan.

Voy acudir a Defensorìa del Pueblo, para que la Defensora del Pueblo de la Provincia de Rio Negro, Señora Adriana Santagati, determine si corresponde que después de màs de 50 años de aportes al IPROSS, èste se haga cargo de la totalidad de lo que cuestan los dos audífonos que funcionan y que necesito.



¿Todas las mutuales son una cárcel cómo IPROSS? Uno debería tener al menos una posibilidad de elegir otra MUTUAL que funcione. Somos CAUTIVOS de IPROSS, entonces hace lo que se le antoja y nunca en beneficio de los afiliados, sino que nos la complica todo lo que puede y ni siquiera considera a las personas mayores ni al momento de Pandemia que se está viviendo,(siendo un poco más flexible,) decide cuántos medicamentos por mes necesitamos, autoriza los que se le canta, ayer, miércoles 19/5, la farmacia me devolvió una receta porque no tenía más cupo de medicamentos, que la podía comprar en el mes de junio o hacer la cola que hice tres veces por el audífono, ver si me dejaban pasar sin turno y si consideraban autorizarme la receta. El Padrón que realizó de medicamentos crónicos , en lugar de beneficiarnos, nos perjudica en cuanto al porcentaje de reconocimiento.

“Cuando la vida te dé……utilízala como fertilizante para crecer”

María Cristina Abbondi

DNI 5763623

Viedma