El llanero solitario y las manos filosas

La estrategia para administrar el clima social y económico en medio de la emergencia se asemejó a un examen final que tuvo que rendir el gobernador Omar Gutiérrez.

El mandatario gastó un poco de capital político con el desprolijo trámite de la ley de emergencia porque, en lugar de debatir el objetivo de la protección por el coronavirus, abrió la puerta a uno de sus puntos flacos: el endeudamiento. Fue una negociación con algunos diputados de la heterogénea oposición cuyos integrantes más “hard” hablaron de que la deuda era un Caballo de Troya o una canallada por parte del Ejecutivo.

La oposición más light listó las críticas pero, como hicieron César Gass (UCR), Lucas Castelli y Leticia Estevez (Juntos), tuvo una mirada más condescendiente. De hecho esto les valió a dos de ellos, probablemente, para que estuvieran en una de las 80 ventanitas online con quienes habló Gutiérrez, vía internet, durante cuatro horas el viernes.

Gass dijo que tenía una estima particular con Gutiérrez pero no entendía por qué asumía como un llanero solitario la lucha contra la emergencia sin atender cuestiones sociales y de amortiguación económica. Estevez se lució con el pronunciamiento de los medicamentos que no había en el sistema público y advirtió que, cuando se pide financiamiento mediante la toma de deuda, hay manos filosas que homogeneizan los fines.

El primer proyecto era que se aprobara por ley la emergencia que permita destinar recursos a su atención sin el pesado mecanismo estatal de asignaciones presupuestarias. Después le agregaron un pedido de endeudamiento de 100 millones de dólares para atender las necesidades de insumos y personal en los hospitales. Al cabo de algunas horas los llamados telefónicos fueron febriles y se acordaron los votos necesarios con la inclusión de 40 millones de dólares más. Un 28,7% del total se debe distribuir entre los municipios de acuerdo a la ley de coparticipación provincial. El exintendente de Plottier y diputado provincial de Siempre, Andrés Peressini, descolló con la descripción de las penurias que sufría cuando iba de rodillas a pedir plata a Roca y Rioja y no le daban. Dijo que, de todas formas, la negativa le sirvió para auscultar otras formas de obtener fondos. Fundamentó el voto con el dinero que recibirá cada municipio del interior, aunque él quería que se hiciera en función de los votantes del año pasado. Se va a hacer por el índice de coparticipación provincial.

La diputada Liliana Murisi (MPN) le puso números a lo que va a dejar de recibir la provincia por la baja de 57 a 37 dólares el barril de petróleo. Acotó que en marzo y abril sumarán 1.900 millones de pesos. Sin mucho disfraz político abrió los números que ni el ministro de Economía hace con habitualidad. Por el tenor de las declaraciones de los diputados, las (apuradas y presionadas) visitas que hicieron los ministros de Salud, Andrea Peve, y de Economía, Guillermo Pons, dejaron que desear porque se apuraron por barrer y dejar la basura bajo la alfombra.

Con ese panorama, Gutiérrez se sacó el antifaz de Clayton Moore, puso el freno de mano y armó el paquete de medidas para aliviar el impacto en lo social y económico. Retomó la iniciativa que, hasta ahora, solo contenía frases emotivas para que la gente no salga a la calle y no vaya a visitar amigos.

La cuestión petrolera quedó latente y afiló su costado más filoso. Hay 15.000 trabajadores que podrían verse afectados si prospera el pedido de una cámara empresaria de reducir a la mitad los sueldos, la principal productora de gas no convencional se desprendió de 1.400 de la construcción y el barril no repunta. No es momento de reclamar por la política nacional porque todo, todo, pasó a segundo plano.

La senadora Silvia Sapag (Todos) plantó bandera. Dijo que hay que ser socios en las pérdidas y también en las ganancias y reprochó que antes pedían libre mercado y ahora reclaman un precio sostén.