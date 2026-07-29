Milei limita las funciones del Banco Central y busca reforzar la posición del Directorio 

Prohibir la emisión para financiar el déficit fiscal, penar a los funcionarios que lo permitan, y afianzar la gobernanza de la entidad son los factores clave de la reforma del Banco Central que el presidente, Javier Milei, enviará al Parlamento para su tratamiento.

El jefe de Estado considera este proyecto como una de las piezas más importantes de su gobierno y en consecuencia lo comunicará este jueves en cadena nacional desde las 20.

El horario estuvo quirúrgicamente decidido, debido a que desde las 21.30 Boca Juniors juega un partido vital por la Copa Sudamericana y la intención de la Casa Rosada es no superponerse con el evento deportivo.

La cúpula del Ejecutivo nacional le da una trascendencia especial a la iniciativa, porque le dará sustento a una de las promesas de campaña de Milei: cerrar el Banco Central.

Si bien, en caso de aprobarse la ley, no es estrictamente el fin del BCRA, esta limita al extremo sus funciones. De hecho le impone un solo objetivo a su funcionamiento: preservar el valor de la moneda, tal como lo precisó el primer mandatario en una reciente columna publicada en el diario Clarín.

Durante su discurso, Milei hará hincapié en que la emisión monetaria para financiar los desequilibrios fiscales fue la principal causa de la decadencia de la Argentina.

En ese sentido apuntará a la reforma que en su momento realizó el kirchnerismo, que amplió las facultades del Banco Central y le abrió la posibilidad de emitir dinero.

Por eso, el núcleo de la iniciativa es la de prohibir un aumento del dinero en circulación sin la contrapartida de la demanda, porque ese esquema genera inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. También prohíbe que el Estado compre títulos del Tesoro Nacional o provinciales en emisiones primarias. Milei califica a este mecanismo, identificado como señoraje, com una “falsificación de dinero”, lo cual está tipificado en el Código Penal y que alcanzaría a la cúpula del Banco Central y del Poder Ejecutivo.

Para apuntalar la independencia del Banco Central, Milei propone que la remoción del presidente de la entidad deba contar con al menos dos tercios del Congreso, con la idea de evitar que pueda quedar a merced de presiones políticas.

A su vez, se restringe el pago de dividendos del Banco Central al Tesoro, una fórmula que en mayo de este año Milei utilizó por $ 24,8 billones.

El último punto es la prohibición de que el Tesoro Nacional le entregue Letras Intransferibles al Banco Central a cambio de dólares.

El proyecto será enviado el viernes al Congreso Nacional y promete un duro debate, debido a las restricciones que pone y a los conceptos de penalidades que impulsa para funcionarios y miembros del Poder Legislativo.

En el juego político, el Poder Ejecutivo no incluiría en este proyecto la designación definitiva del actual presidente de la entidad, Santiago Bausili.

Bausili está desarrollando su cargo “en comisión” desde el 11 de diciembre de 2023, fecha en la que asumió el actual gobierno. Su mandato vence en septiembre de 2028. Desde entonces su pliego no fue tratado en el Senado y está trabado en la Comisión de Acuerdos.

La estrategia oficial es insistir con la designación plena de Bausili, lo cual sería la primera experiencia en la que un presiente del Banco Central extienda su mandato ante un cambio de período presidencial. Pero esta posibilidad ya generó algunas controversias y no será un punto sencillo de acordar.

Desde la oposición remarcan que el gobierno no puede sostener la “independencia” del Banco Central impulsando a la presidencia al socio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la consultora Anker. Incluso señalan las múltiples apariciones de Bausili formando parte de reuniones y anuncios del Poder Ejecutivo.

La intención de la Casa Rosada es que la ley comience a tratarse en la segunda quincena de agosto.

Por otro lado, dada la complejidad del tema, la propuesta de “shutdown” será enviada en otro texto. Esta iniciativa propone el cierre de las áreas del Estado que agoten su partida de financiamiento.

De esta forma, el Gobierno acumula una serie de leyes clave para el reinicio de las sesiones legislativas pasado el receso invernal. A la espera, y con prioridad para el tratamiento, aparece la reforma a la ley de Inocencia Fiscal, que el Ministerio de Economía considera fundamental para la reactivación de la economía.

El BCRA volvió a comprar

Luego del impasse del martes, el Banco Central retomó la compra de reservas. Fueron U$S 36 millones y las reservas brutas llegaron a U$S 49.200 millones, mientras que las netas continúan en $ 6.900 millones.

La cotización oficial cayó $ 5 y se ubicó en $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta, con el mayorista en $ 1.487 y $ 1.497. El “blue” cerró en $ 1.570, mientras que el MEP quedó en $ 1.530 y el CCL en $ 1.595.

Corresponsalía Buenos Aires.