El momento de los cálculos y las listas

PANORAMA DE RÍO NEGRO

La cuestión salarial de los estatales quedará resuelta esta semana con una suba del 22%, que se traduce en un 35% anual. La compleja elección nacional aparece en el horizonte.

Río Negro se sumerge en una campaña electoral que estará marcada por la economía.



Por este año, la Provincia despejó la presión de la deuda. Los bonos que vencieron en julio por 1.500 millones se renovaron por otros 12 meses. Su presente discusión está en la corrección de los salarios de los estatales, reclamada por los gremios. Igual, está encaminada y la pauta anual y final será del 35%, incluyendo el 13% ya abonado. Sólo falta precisar el reparto del 22% faltante si se paga en cuatro o cinco cuotas, desde haberes de julio. Un detalle para las paritarias.



Encauzado ese frente, el oficialismo se realinea y se pertrecha para otra compleja elección nacional. Se enfocó en una campaña cruzada por la economía después que sus encuestas confirman que la mayor preocupación de los rionegrinos radica en el desempleo y la inflación, seguidos por la salud y la pandemia.



Parte de esa radiografía explica por qué el ex gobernador Alberto Weretilneck, entre otras razones, decidió que Agustín Domingo encabece la boleta, y segunda sea Mercedes Ibero. Otorga al contador más experiencia y ductilidad temática mientras entiende que la médica suma mayor empatía y confianza en la lista.



La oposición justicialista advierte que Domingo le dará terreno a su crítica al alto endeudamiento en dólares, realizado por el ex ministro. Es el Plan Castello, cuyas obras serán ejes -curiosamente- de la gira proselitista del candidato oficialista.



Antes, el FdT debe despuntar sus nombres. El tiempo despeja el panorama por encima de las pretensiones vociferadas. Enseguida asomaron las dos vertientes cuando pidieron colores para las PASO: un requerimiento del sector de Martín Doñate y otro del de Martín Soria.



Ese trámite indicó que no habrá ventajas. Madrugó el sorismo y se apropió de la identificación Celeste y Blanca, también reclamada por el doñatismo (que, al final, registró Azul). Esa puja aparece en el acta que confirma que el apoderado de Soria llegó al minuto de la apertura de la Junta Electoral, que resolvió esa cesión por mayoría.

Todo será una anécdota si, como se prevé, el gobierno y la dirigencia nacional trenza y empuja “a la unidad”, incluso, tal vez, con la inserción de variantes (como sería la reelección de Ayelén Spósito).

Se abrió este proceso y Soria no otorgó ninguna ventaja a Doñate. Amagan con internas. Tortoriello bloqueó a Blanes en JxC, y abrió otra candidatura de la UCR. ¿Será De Rege?.



La barilochense Ana Mark y el roquense José Berros fue la fórmula del FdT que el senador acercó al ministro, hoy limitado por su integración gubernamental. Por eso, la traba partió de la intendenta María Emilia Soria que pretende, además, el tercer espacio para una propia. Ocurre que si, por cualquier razón, Mark renuncia a su posible banca, asumiría -por el cupo- la segunda mujer. Eso hoy no cerró, y ambas juntas buscan avales. Amagos de internas.

Otro pedido de color (Verde) fue de Convocatoria Hay 2023, liderada por Osvaldo Nemirovsci y el ex legislador Raúl Martínez. No hay pistas en esta instancia de la anunciada inscripción de Luis Albreiu por el Frente Renovador.

Juntos por el Cambio no plantea misterios. Habrá confrontación entre el PRO y la UCR luego de su novelesca conformación, que se inició con un quiebre por siete horas con una UCR apartada, que se sumó por intervención de la dirigencia nacional.



Con el ARI, Aníbal Tortoriello impuso reglas y bloqueó el plan radical para ir a la elección con el legislador de JSRN, Gerardo Blanes, un riesgo para el ex jefe cipoleño que ya prometió el segundo lugar para una mujer arista en la boleta del PRO que encabezara.



La relación política del PRO y del ARI con la flamante conducción radical, liderada por Ángeles Dalceggio, nació en la dificultad, pero ya es irrecuperable. Las autoridades de la UCR -con algunos intendentes- se juntaron y se juraron armar una lista contra Tortoriello. Todo indica que su primera candidatura recaería en el ex vicegobernador Mario De Rege o, en todo caso, Juan Pablo Alvarez Guerrero.



Etapa de candidaturas. Y el oficialismo, con litigios pospuestos, resolvió su nómina y se puso en marcha.