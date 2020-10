El movimiento huertero se puso en marcha en Bariloche

El activo grupo de horticultores que organiza año tras año las ferias abiertas para intercambiar semillas y plantines idearon una modalidad “adaptada” a la pandemia y las regulaciones sanitarias.

Esta semana comenzaron ya con la actividad en los barrios Los Coihues y Villa Lago Gutiérrez, que seguirá en los días siguientes con otra propuesta similar para los barrios de Pampa de Huenuleo, con epicentro en El Frutillar.

A pesar de los contratiempos que impone la cuarentena, el movimiento huertero no quiso dejar pasar la primavera sin realizar los esperados intercambios, aunque se organizaron con algún atraso, ya que siempre comienzan antes, al punto de que el pasado 16 de septiembre la feria justamente cumplió 15 años.

Uno de referentes de aquel grupo inicial, Arturo Castagneto, dijo que esta vez no habrá encuentros masivos, sino convocatorias por redes sociales para que los interesados se acerquen a domicilios prefijados, de a uno, para dejar sus semillas, plantines y también un video o audio “de no más de tres minutos” con las recomendaciones que crean necesarias.

Ese material se organizará en “kits” y serán puestos a disposición para que las mismas personas y otras pasen a retirarlos, también en citas prefijadas.

Castagneto admitió que es algo engorroso el sistema, pero fue la única alternativa que se les ocurrió hasta que puedan volver las clásicas ferias. Dijo también que como siempre cuentan con el apoyo del programa Pro Huerta del Inta.

Los huerteros eligieron no elaborar ni presentar ningún protocolo “porque no lo iban a aprobar, y porque es difícil garantizar el distanciamiento, que la gente no vaya con chicos” y otros hábitos que en este caso estarían prohibidos, explicó Castagneto.

Señaló como una paradoja que la ferie tropiece con esos impedimentos cuando las huertas se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, “porque hay más gente que está en su casa y elige iniciarse, a falta de otras opciones”.

Castagneto recordó que “las ferias de intercambio de semillas, plantines y saberes ´de la tierra a las raíces´” (tal como se denominan) son en modalidad de trueque, no incluyen ninguna transacción en dinero y han servido a lo largo de los años para difundir variedades poco conocidas y para mejorar mucho la calidad de los cultivos.

La recomendación principal es que se compartan semillas y plantines de producción propia, sin uso de agroquímicos ni alteraciones genéticas.

Castagneto dijo que los plantines antes eran muy pocos pero se multiplicaron en los últimos cinco años. En esta época son ideales para iniciar la huerta, porque para algunas semillas ya es tarde.

Dijo que en el 2007 fueron censadas 356 huertas familiares en la zona urbana de Bariloche y “hoy deben rondar entre 800 y 900”. Muchos de los horticultores están organizados en grupos y los hay en casi todos los barrios.

Castagneto dijo que el intercambio de saberes es particularmente útil porque “la gente enseña técnicas, difunde recetas, remedios, consejos para sembrar y cuenta cómo llegó cada semilla a sus manos”, muchas veces por legado familiar.

Calendario definido

Este año la feria no será presencial sino por encuentros individuales en fechas prefijadas y a cada participante se le pedirá el llenado de un formulario con las características de la especie, el origen, los usos y se le entregará un instructivo para la manipulación de envases y otros materiales a fin de prefenir contagios de Covid.

Los feriantes organizaron un plan zonificado, que comenzó esta semana (hasta el viernes) con epicentro en Los Coihues y Villa Lago Gutiérrez, y cuya zona de influencia se extiende desde Virgen Misionera hasta El Pilar I y II. Los teléfonos de contacto que difundieron son 294-4319416 y 294-4629009.

El domingo 18 será el turno de la zona Sur, que va desde el barrio 29 de Septiembre hasta la escuela La Llave y comprende los barrios El Mallín, Belgrano y Belgrano Sudeste. Tendrá punto de cita en El Frutillar.

El tercer grupo está integrado por la zona este, desde San Francisco hasta Las Chacras y el cuarto en el oeste, desde el kilómetro 8 hasta Llao Llao y con epicentro en Nueva Jamaica o en Don Orione.

Estas dos etapas todavía no tienen fecha. Castagnetto dijo que la modalidad que resolvieron aplicar este año busca “evitar cualquier riesgo” y tiene la intención expresa de “que todo este impulso no se pierda”.

Agregó que el pasado 16 de septiembre cumplieron 15 años y que esta es la feria número 100. Señaló que dejarán los festejos para otra oportunidad (el año próximo, esperan todos) y que serían con un gran encuentro en el Centro Cívico.