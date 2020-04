Desinfección y termómetros digitales en los ingresos a Neuquén

Como parte de la implementación del denominado "cordón sanitario" para contener el coronavirus, la municipalidad de Neuquén comenzó hoy a las 7 con el control de la temperatura a quienes ingresan a la ciudad. Además los vehículos deben pasar por una rampa desinfectante.

La medida se cumple en los puentes carreteros Neuquén - Cipolletti y en el Tercer Puente, que une Cipolletti con Neuquén por el ingreso noreste de la ciudad, que deriva en el Cañadón de las Cabras y Ruta 7.

En el caso de los puentes carreteros, además de la temperatura corporal, se aplica la desinfección de los vehículos ingresantes con la rampa de agua e hipoclorito de sodio.

En el Tercer Puente, la desinfección se realizará a partir del jueves, cuando está previsto que se instale un arco de desinfección sobre la ruta.

Si bien se informó que el ingreso sólo de las patentes impares había logrado un menor tránsito respecto al resto de los días hábiles, el control de temperatura auto por auto y la desinfección mediante la rampa, hizo más lento el flujo vehicular hoy en los puentes carreteros.

Rampa de desinfección en el ingreso a Neuquén (foto Yamil Regules)

Según explicó el subsecretario de Proteccíón Ciudadana de la comuna, Francisco Baggio, este "cordón sanitario" de control de temperatura y desinfección "llegó para quedarse".

"Con este control se está cumpliendo las medidas de prevención a la ciudad en todas las acciones gubernamentales para evitar la propagación" del coronavirus, dijo.

En el ingreso por el Puente Viejo se usa la rampa de desinfección, a fin de evitar la acumulación del agua. En el tercer puente se observó como el mejor mecanismo para implementarlo se explicó.

Baggio aclaró que en la ciudad no se utiliza el polémico túnel de desinfección. "Hasta que no haya un producto que esté autorizado y comprobado que es inocuo para la salud, en Neuquén no se utilizará el túnel para la desinfección en el caso de los peatones", sostuvo.

Qué pasa si detectan fiebre

Baggio agregó que se activará el protocolo COVID 19 en el caso de que la persona presente una temperatura alta. "El control se hace con la pistola, sin embargo, si da una temperatura alta, se le pide al pasajero o al conductor que se mida la temperatura con un termómetro axilar", detalló

Si tiene más de 37,5, el conductor es apartado hacia el gacebo sanitario (foto Yamil Regules)

En caso de que ese segundo testeo indique una temperatura corporal superior a los 37,5, la persona será conducida a un gacebo sanitario instalado a un costado de los puentes, y se convocará al SIEN para que Salud se ocupe de la continuidad del proceso.

Unos 20 municipales del área de deportes y de ciudadania fueron reasignados a este control específico de Protección ciudadana. El cambio de tareas de los agentes, se llevó a cabo por la reestructuración temporal de personal mientras dure la pandemia, en la que se determinó como prioritaria para las acciones de prevención a las áreas de protección ciudadana o defensa civil, tránsito y control de comercios y la de limpieza e higiene de la ciudad.