El apeo de árboles en Bariloche se trasladó a la transitada calle Beschtedt

Los pinos de la calle Beschtedt comenzaron a ser intervenidos el fin de semana. Gentileza

El apeo de árboles de la vía pública, que encendió la polémica semanas atrás con la tapa de 70 pinos de la Costanera de Bariloche, se trasladó este fin de semana a la calle Beschtedt, una transitada arteria que conduce a populosos barrios del sur de la ciudad.

El sábado se realizó el operativo en Beschtedt, entre La Paz y 2 de Agosto, donde se realizaron tareas de apeo preventivo de árboles “que presentaban condiciones de riesgo por su tamaño, ubicación y cercanía con viviendas, tendidos de servicios y sectores de circulación permanente”, informó el municipio.

El relevamiento técnico, “identificó una extensa alineación de coníferas implantadas décadas atrás en la vía pública”, señaló el municipio y mencionó que algunos ejemplares superaban los 20 metros de altura y presentaban condiciones que demandaban una intervención.

Puntualizó que son más de 50 ejemplares entre pinos Oregón y pinos Murrayana. Entre las dificultades actuales señaladas se menciona la interacción de ramas con tendidos eléctricos y otros servicios, el desarrollo de sistemas radiculares afectados por las condiciones del entorno urbano y la presencia de ejemplares con problemas sanitarios.

El subsecretario de Parques y Jardines, Germán Fritz, explicó que se trata de medidas que resultan fundamentales para reducir riesgos y anticiparse a posibles incidentes.

Las tareas contaron también con la colaboración de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), cuyo equipamiento permitió trabajar con mayor precisión en un sector atravesado por tendidos eléctricos y otros servicios.

Las tareas continuarán el próximo fin de semana.

En los últimos días, el intendente Walter Cortés, afirmó que la madera generada del apeo de los pinos es utilizada en el aserradero municipal para realizar paneles para construir casillas destinadas a atender emergencias: “Cada dos días hacemos una casilla”, dijo el intendente.

El apeo realizado en la costanera, acumuló 260 rollizos, que equivalen a 243 metros cúbicos de madera, según indicó días atrás el subsecretario de Parques y Jardines del municipio, Germán Fritz.