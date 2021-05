El «nacimiento» de Elton John

Reginald Dwight fue precoz genio de la música. Nacido en el 47, en del barrio de Pinner, en el noroeste del conurbano londinense, sus días infantiles, como el de muchos niños de la zona, pasaban por la pelota de fútbol y el fanatismo por el Watford, el equipo más cercano. Pero a diferencia de los demás niños de la zona, sólo él sería, muchos años después, dueño del club. Y diferencia de casi todos los niños del vecindario, el pequeño Reginald tocaba el piano con una pericia impropia para su edad.



Una tarde cualquiera, su madre lo descubrió tocando en el piano una melodía reconocible. El punto era que el niño no sabía tocar aún. Desde entonces, comenzó a tomar clases de música, al principio de manera informal, pero luego, en 1958, a sus once años, fue ingresado a la Royal Academy of Music, uno de los conservatorios más destacados del mundo, para una educación musical formal. Demasiado formal.



Como ocurre con los precoces genios de la música, Reginald animaba fiestas familiares tocando piezas clásicas. Pero, como suele ocurrir con la mayoría de los adolescentes de comienzos de los 60, a este fanático del Watford le interesaba el rock, por lo que abandonó la Royal Academy of Music, comenzó a trabajar en un pub y al poco tiempo formó su primera banda, Bluesology. En ese nuevo mundo todos lo llamaban Reggie.

Allí fue compañero del cantante Long John Baldry y del saxofonista Elton Dean, quienes lo marcarían de por vida, y no en lo musical precisamente.

Reginald odiaba su nombre , pero más odiaba que le llamaran Reggie, por lo que, a los 19 años, decidió buscarse un nombre nuevo .



“Siempre me sentí incómodo con mi nombre cuando era niño, Reg, Reginald. ¿Cómo puedes llamar a un niño Reg? ¡Es una pesadilla para una persona joven! Nunca me gustó el nombre”, reveló Elton John en su ‘box set’ de cuatro CD’s “To Be Continued…” (1990).

Allí mismo, el músico siguió contado: “Yo estaba en Bluesology, y volvíamos de algún concierto con Long John Baldry, y cogimos un autobús desde el aeropuerto de Londres hacia el centro de la ciudad. Alguien dijo ‘Tenemos que hacerlo ahora, así que ¿cómo te vas a llamar?’ El saxofonista de la banda se llamaba Elton Dean, era muy buen saxofonista de jazz. Así que tomé ‘Elton’ de Elton Dean y ‘John’ de Long John Baldry. Quería elegir un nombre que nadie tuviera, y fue tan rápido como lo cuento… Elton John es la persona que Reg Dwight siempre quiso ser, y hay muchas cosas de Reg Dwight que Elton quiere ser también”.



El 25 de agosto de 1970, Elton John voló a Los Ángeles para su debut (norte)americano. Fue en esos shows en el Troubadour donde el autor de “Rocketman” sintió que se había convertido definitivamente en Elton John. “Ya era Elton John antes de eso, pero fue entonces cuando verdaderamente me lancé como Elton John. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás, en un montón de sentidos”.

Más allá de ese montón de sentidos , no fue hasta el 7 de mayo de 1972 que Reginald Dwight se convirtió legalmente en Elton Hércules John. Perdón, ¿Hércules? Supimos de Elton y de John, pero no de Hércules. Será otra historia.