El operativo sanitario solo permite "el ingreso de 400 argentinos por día"

El canciller Felipe Solá advirtió hoy que la "complejidad del operativo sanitario" y los "peligros" de contagios de coronavirus obligan a limitar el ingreso al país de sólo 400 argentinos por día y remarcó que las solicitudes para retornar a Argentina aumentan en forma constante por la cantidad de ciudadanos que perdieron su trabajo en otros lugares del mundo.

"Me ajusto a lo que pasa en el país: no podemos traer más por día porque es peligroso; las listas se engrosan con argentinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia, sobre todo aquellos vinculados al turismo y la gastronomía, y otros vuelven porque no confían en el sistema sanitario" del lugar donde están, explicó Solá.

No obstante, subrayó que desde que comenzaron los operativos, el 17 de marzo último, llegaron al país 68.000 personas "por aire".

"Hay 20.000 afuera y sólo pueden entrar 400 por día", dijo Solá, en referencia a "la complejidad del operativo sanitario".

En diálogo con El Destape Radio, el canciller detalló parte de la logística que implica el retorno de argentinos varados en el exterior y lo definió como "un trabajo muy pesado", en el que colabora el área de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Explicó que se recibe por día "sólo a 400" argentinos, quienes antes de iniciar el regreso deben brindar "información previa", como la temperatura corporal al momento de subir al avión y un chequeo médico en Migraciones.

"Después, hay que trasladar a cada uno y el Ministerio de Transporte se encarga de llevar a las personas a donde harán la cuarentena; es un trabajo muy pesado y nos ayuda Cascos Blancos", insistió.

Solá consignó además que "la cuarentena en hoteles empezó a hacerse difícil" porque los empleados deben ser reemplazados por personal de sanidad, en un esquema en el que Cancillería resolvió que, si los viajeros no provienen de zonas "complejas" por la presencia de coronavirus, pueden permanecer en aislamiento en sus casas.

"Cada vez hay un número menor de contagios por llegada del exterior; está en un veintipico por ciento y (en un principio) era de 50 o 60 por ciento", destacó.

Ayer Cancillería informó que "cerca del 90% de los argentinos" que solicitaron volver al país desde el 16 de marzo "ya pudieron hacerlo". "Sabemos que quedan 20 mil compatriotas en 82 países y estamos concentrando todos los esfuerzos para traerlos de vuelta", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En números 400 argentinos por día pueden ingresar al país desde el exterior, en el marco de los cuidados por la pandemia del coronavirus. 68 mil personas varadas volvieron al país durante el último mes, desde el 17 de marzo, con los operativos de retorno según el gobierno nacional.

En este marco, esta semana llegaron desde Cancún, México, 423 personas, además de otras 290 que arribarán el sábado próximo, con lo que sumará 2500 argentinos que pudieron regresar "desde distintas partes" de ese país.

De igual manera, el lunes pasado dejaron Lima 214 argentinos y ayer otros 166, que completan el número de casi 1800 personas que llegaron al país desde Perú.

El domingo último también fueron trasladados a Argentina desde San Pablo, Brasil, 54 adultos mayores, en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en el Aeropuerto de El Palomar.

De acuerdo con un balance elaborado por Cancillería, ya volvió el 88,7% de los argentinos y residentes que querían regresar y, al 20 de abril restaba el traslado de un 11,3%.

Indicaron, también, que por tierra y vías fluviales entraron 104.655 argentinos o residentes, separados por etapas, entre el 17 y el 31 de marzo ingresaron por tierra y vías fluviales 95.445 personas y del 1° al 17 de abril, 9.210 ciudadanos más.

Para establecer los regresos, la Cancillería trabaja con un universo disímil y variable: una parte abarca a quienes se fueron comunicando desde el exterior, otra, a los familiares en la Argentina y una tercera vía son las listas que los cónsules abrieron en cada país para sistematizar los requerimientos.

Con información de Agencia Télam.-