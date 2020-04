Carta desde la India: "Nunca imaginamos tanto odio de tantos argentinos hacia los varados"

Partimos de Adrogué, provincia de Buenos Aires para India el día 5 de marzo de 2020 por la aerolínea Ethiopian airlines en carácter de turistas, día en que en nuestro país se producía el segundo caso de Coronavirus.

Como a todos los viajeros, nos sorprendió a mitad del viaje esta pandemia con su consecuente cuarentena y aislamiento social que comenzó en India el día 22 de marzo, medida que acatamos como corresponde.

Cómo es de esperar a partir de ese momento comenzaron todas las dificultades, hoteles reservados cerraban sus puertas, vuelos y transportes terrestres cancelados y la desesperación de no saber adónde ir y cómo llegar.



Nosotros en ese momento estábamos recién llegados a Varanasi y conseguimos un hostel gracias a las gestiones de un guía del lugar.

Inmediatamente se creó un grupo de WhatsApp de argentinos en la misma situación y la Embajada sugirió que nos concentremos la mayor cantidad de argentinos en Nueva Delhi- Nosotros tuvimos suerte porque pudimos tomar el último vuelo que salía de Varanasi a Delhi el día 24 de marzo, pero no todos tuvieron esa posibilidad, muchos quedaron varados en diferentes puntos de la India.

South Delhi, Green Park, haciendo compras cerca del Hostel, en el piso está demarcado el lugar para hacer la cola para hacer las compras.

Al día de hoy aproximadamente hay 280 argentinos en India, tanto en la parte continental como en las islas.

En India al día de hoy hay 19.984 casos de los cuáles 3870 ya se han recuperado y hubo 640 muertos. Con relación a la ciudad de Nueva Delhi que es dónde nos encontramos actualmente ya se produjeron 2081 casos, 431 de los cuales ya se recuperaron y 47 muertos.

La ciudad está dividida por zonas, donde se registran casos se encuentran cerradas, estando cerrados los negocios y no permitiendo la circulación ni ingreso de vehículos.

El día que viajamos de Varanasi a Nueva Delhi, la embajada nos proporcionó una lista de hostels y hoteles para alojarnos y estar la mayor cantidad de argentinos juntos, es así como fuimos llegando y concentrándonos en Nueva Delhi.



Desde nuestra llegada a Nueva Delhi cada tres o cuatro días salimos para realizar las compras, dentro del horario sugerido, entre las 09.00 hs. y 11.00 hs. por la mañana y las 16.00 hs. y 18.00 hs. por la tarde, en forma individual o a lo sumo en grupo de hasta dos personas, siempre con barbijo y respetando la distancia social en los locales.

Antes de la cuarentena. "La amabilidad del pueblo indio es increíble",

En la mayoría de los negocios nos atienden en la calle, a excepción de unos pocos dónde nos es permitido ingresar pero en número reducido de personas, los únicos locales abiertos son verdulerías, fruterías, almacenes de barrio y farmacias.

El resto del tiempo lo pasamos dentro del hostel, donde aprovechamos a hacer algo de ejercicio físico, leemos, jugamos a las cartas, cocinamos y nos mantenemos al tanto en los diferentes grupos de WhatsApp que se han armado. En nuestro caso participados de tres, Argentinos en India, Ethiopian algún día y otro grupo que se armó para una video llamada que se realizó con el encargado de negocios de la Embajada Argentina en Nueva Delhi.

También hay un grupo en Facebook que se llama Argentinos varados en India y Nepal donde se sube información general y reclamos, también se sube información a Instagram, @varadosenindia.



El trato con el Consulado es muy fluido, y dentro del poco margen de maniobra que tienen se ocupan de proporcionarnos información y remedios en caso de solicitarles.

En relación a nuestro regreso a Argentina, nuestro vuelo del 30 de marzo lo cancelaron y reprogramaron para el 1 de abril, luego este vuelo fue cancelado porque Argentina no permitió el arribo de dicho vuelo a Ezeiza. Nos ofrecieron uno que salía el 22 de abril pero había que pagar una diferencia de $ 150.000, cifra que nos pareció excesivamente alta y encontrándonos imposibilitados de pagar dicha suma, (igualmente dicho vuelo tampoco salió ya que no fue autorizado por el gobierno Argentino), así que decidimos aceptar el vuelo que nos ofrecieron para 01 de mayo, que también se canceló y lo cambiaron para el 2 de mayo.

Ese vuelo nuevamente fue cancelado por el mismo motivo, el gobierno Argentino no lo autorizó, y es así que hasta el día de hoy no tenemos fecha de regreso, se dice que la fecha más cercana de retorno sería el 16 de mayo.

Entre todos los varados empezamos a hacer videos y notas para que salgan en los medios de comunicación y redes sociales y la verdad nunca imaginamos encontrar tanto resentimiento y odio en los comentarios de tantos argentinos hacia los que estamos varados por el mundo, realmente fue en ese momento en que sentimos que estábamos solos, abandonados, que no les importamos ni siquiera a nuestro gobierno buscando una solución lógica y razonable para nuestra situación.

Foto el 20 de marzo en Agra, al fondo el Taj Mahal, para esa fecha ya varios monumentos habían cerrado sus puertas por lo que tuvimos que verlo desde la otra orilla del río.



Si bien nosotros por el momento nos estamos haciendo cargo del 100% de nuestros gastos va a llegar un momento en que los recursos se van a acabar, tanto para los gastos que tenemos que afrontar aquí como los que tenemos que hacer frente en Buenos Aires, ni siquiera tenemos posibilidad de continuar con nuestras obligaciones desde nuestra casa, y así generar nuestro sustento.

Dia 21 de marzo en la estación de tren de Agra rumbo a Varanasi, a partir de ese día utilizamos barbijo cada vez que salimos a la calle

Uno previó gastos para 20 días de viaje, no para tres o cuatro meses y eso el gobierno tampoco lo tiene en cuenta, al menos podría haber dejado sin efecto el impuesto Pais del 30% para el uso de la tarjeta en el exterior, el impuesto PAIS, Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, lo deberían eliminar provisoriamente para poder ser inclusivos y solidarios con nosotros en estos difĩciles momentos.

Además sigue la restricción de extracción de dinero en efectivo de los cajeros a U$S 200 por mes, dada la situación actual en nuestro caso, que nos estamos alojando en un Hostel y debemos realizar las compras para cocinar, debemos pagar en efectivo, ya que los pocos negocios que están abiertos no aceptan otra forma de pago y ya casi no disponemos de efectivo.

Tanto la quita del impuesto PAIS como la restricción a la extracción de dinero de los cajeros lo hemos solicitado a la Embajada, pero aún el gobierno Argentino no ha resuelto nada….

Si en Argentina a la gente se le hace difícil hacer la cuarentena, no es menos fácil hacerla en un país que no es el de uno, sumado al difícil acceso a la salud en caso de ser necesario, dadas la particular situación mundial.

Pasamos días completando formularios, con noticias de los vuelos que cambian día a día, con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver, más la preocupación por nuestros hijos que están solos en Argentina, mi suegra de 87 años, también sola en su casa que gracias a Dios tiene unos vecinos maravillosos que la ayudan día a día.

Les estamos enormemente agradecidos cómo así también a mis hermanas que están para lo que sea con nuestros hijos. Y también agradecer a todos los amigos que se comunicaron con nosotros ofreciéndose para lo que puedan ayudar, hasta alojamiento en otros países si es que no podemos regresar a la Argentina.

Esa es la gente que rescato de mi país, las que tienen empatía, la que es solidaria, la que se preocupa por el otro. Gracias a todos ellos y a quienes nos dieron esta posibilidad de transmitir lo que siente un argentino varado en India, un país increíble!

Oscar Alberto Fragas y Carina Elizabeth Evans.