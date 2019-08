El orfebre mapuche que trabajó para el presidente

En un taller dentro de la feria municipal ubicada en el bajo neuquino, se realizan piezas de orfebrería que recorren el país y las principales ferias del mundo. Su creador es el artista mapuche Gustavo Nawel de 32 años que se dedica a crear estas figuras hace doce años. En sus años de oficio recibió encargos de Presidencia y provincias para el armado de regalos protocolares.

“Últimamente me he dedicado a que los regalos protocolares que realizo sean con diseño mapuche, que tengan una identidad, y que pueden llevar un mensaje de memoria de nuestra cultura originaria. Y me empecé a especializar estos años en lo que es joyería mapuche”, contó Gustavo Nawel. Las piezas que hizo para Nación, provincias y ciudades están relacionadas “con piezas mapuches, escudos o lapiceras, por ejemplo”, comentó.

Es una tarea completamente manual. Entre sus elementos más comunes para su labor están las sierras, martillo, sopletes, pinzas y lacres.

Trabaja con alpaca, cobre, plata, platino y titanio. Los materiales que usa en su taller los compra a granel.

“La orfebrería trabaja los metales que no son ferrosos. Puede ser en lo estético que es joyería, en utilitario (orfebrería), y después puede ser para mecánica en lo que es aeroespacial. Todo ese margen de trabajo comprende el trabajo del orfebre”, explicó Gustavo Nawel.

Su primer contacto con este mundo lo tuvo en un curso que hizo en el Centro de Formación Profesional N°9 . “Una vecina me dijo que daban un curso de joyería, me metí sin mucha expectativa pero desde el comienzo me apasionó el curso, y supe que iba a dedicarme a esto”, relató.

Desde hace siete años tiene su taller en calle Mazzoni al 500.

La mayoría de sus trabajos nacen a partir de un pedido de sus clientes:

“A veces el encargo no es la pieza sino para qué quiere usar la pieza. Ya sea en un regalo para quedar bien, para ser recordado, u otros requerimientos. Con eso que necesita con base a mi estilo de diseño realizo un proyecto donde va detallado el material que voy a usar, la forma y el tamaño de pieza, qué estuche y ahí los clientes eligen”, dijo.

Hace tres años dicta un curso de joyería en el Centro de Formación Profesional N°1 “no solo como un oficio sino como modo de vida”, resalta.

En la mañana da clases y desde el mediodía trabaja en su taller hasta las 20 .

El costo de una pieza va desde 500 pesos hasta miles de dólares. “Algunas demoran horas de trabajo, días, semana o un mes. Eso depende de la complejidad de la pieza y de los detalles. Puede ser un mes completo para una pieza con 8 horas de trabajo”, explicó.

Desde hace un tiempo empezó a trabajar en esculturas. “Tomo objetos de la cultura mapuche como un siquil y los amplió a un 2000 por ciento. Algo que mide 20 centímetros lo hago de 2 metros”, señaló. En su taller hace el diseño y fabricación. “Primero trabajo en una idea, la desarrolló, después recién la plasmo en papel y saco los cálculos técnicos del objeto que voy a realizar. Hay tanto de creatividad como de planificación de un objeto”, reveló.