El Patrón Bermúdez le contestó a Tevez y recalentó la interna en Boca

Luego de que Carlos Tevez pidiera respeto por unas declaraciones de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del departamento de Fútbol de Boca, este domingo el Patrón se despachó en su cuenta de twitter con una acusación que abre una interna que ya fue repudiada por los hinchas en las redes sociales.

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", twiteó Bermúdez sobre un artículo que salió en la publicación Expediente político en la que se afirman las intenciones de Carlitos de querer ser presidente del club de la mano de Daniel Angelici.

Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

Tanto Bermúdez como Cascini habían declarado que cuando ellos llegaron al club, Tevez era "un ex jugador". El capitán de Boca se refirió a esos dichos cuando el viernes anunció que seguía en el club hasta diciembre y le pidió a ambos dirigentes "respeto. Por el bien de Boca, lo mejor es que nos sentemos y hablemos, y si me tienen que decir algo, que me lo digan", fue el descargo del Apache.

EL TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Desde las distintas redes sociales, los hinchas xeneizes repudiaron los dichos del Patrón, pidiéndole al hoy dirigente que esas cuestiones se resuelvan puertas adentro. ¿Qué dirán el presidente Jorge Ameal y el vice Juan Román Riquelme de esta situación?