El Patronato vivió un encuentro de fútbol infantil en Roca

El fútbol infantil tuvo su encuentro en el predio del Patronato. El sábado la jornada arrancó sobre el mediodía y se extendió por la tarde con varios juegos en calidad de amistosos en distintas categorías.

Se trata de un encuentro integrador que convocó a las divisiones Sub 12 femenino y Sub 11-12 en varones. La organización está a cargo de la Dirección de Deportes municipal, bajo una modalidad de utilización de los espacios abiertos y con las medidas sanitarias y cuidados correspondientes para evitar los contagios.

En esta jornada participaron Los Pumitas, Deportivo Unter, Los Halcones, San Cayetano y Noroeste. En femenino lo hicieron Barrio Norte, Deportivo Roca, Noroeste y Pumitas.

“Lo que hacemos es trabajar en pequeños espacios y con poca cantidad de partidos, así los podemos tener a todos en burbujas”, explicó Luis Valdés, uno de los coordinadores del fútbol municipal.

“Son todos equipos barriales que habitualmente juegan la liga municipal. Como no podemos organizar ese tipo de torneos en la actualidad, lo hacemos en el formato encuentro”, aseguró Valdés.

“Las burbujas se organizan por zonas y barrios. En este caso lo hicimos con la zona este y sumamos un invitado de la zona oeste. Trabajamos por zonas y lo hacemos sábado por medio”, indicó.

La finalidad está clara para los organizadores. “La idea es que vengan a jugar y no a competir. Está claro que la competencia se da de alguna manera, pero en otro nivel. La intención es organizar el fútbol femenino municipal, tenemos cerca de diez equipos. En esta jornada vinieron a participar Pumitas, Unión Roca, Valkirias y Deportivo Roca. Las categorías que juegan acá van desde el femenino infantil Sub 12 hasta el Sub 17 con fútbol 7 y las adultas lo hacen en Apycar en la modalidad fútbol 9”.

“El objetivo es darle uso a los espacios y como es al aire libre lo podemos hacer tomando todos los recaudos sanitarios y manteniendo los grupos”, concluyó.