Tenis: el Peque no tuvo chance ante Sinner y perdió la final de Amberes

Si bien tuvo una buena semana y sigue mejorando su rendimiento, Diego Schwartzman perdió hoy con Jannik Sinner por 6-2 y 6-2 en la final del ATP 250 de Amberes, Bélgica.

El certamen disputado sobre canchas rápidas y cubiertas dio premios por 584.125 euros. El Peque no pudo meterse en partido ante el italiano, que tiene un saque muy potente y además le quebró el servicio al argentino en reiteradas oportunidades.

Sinner, el máximo favorito, venció al argentino (2° preclasificado) y con 20 años el más joven en lograr 5 títulos de ATP desde que lo hizo Djokovic hace 14 años, en 2007. El ganador, que logró 4 en 2021, obtuvo sus 5 títulos sobre superficie dura.

El partido duró apenas 1 hora y 15 minutos, tiempo en el cual el italiano mostró todo su repertorio y no dejó lugar a dudas. Schwartzman ahora afrontará el ATP 500 de Viena, en Austria. Allí, Diego buscará darle continuidad a su levantada tenística.

