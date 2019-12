El plan de Phoenix para Vaca Muerta en el 2020

Phoenix Global Resources PLC, la petrolera del grupo suizo Mercuria y de los empresarios Vila y Manzano, reveló que parte de su plan para el 2020 tendrá una fuerte presencia en Vaca Muerta. Informaron que, una vez analizadas las pruebas de los pozos pilotos, definirán el plan general de desarrollo para el bloque Mata Mora.

En paralelo, también confirmaron que el pedido de solicitud de una concesión de no convencional para Mata Mora se hará en el 2020. Un compromiso que anunciaron por primera vez en agosto de este año y que, por los buenos resultados, sigue vigente.

“Continúan las pruebas en Mata Mora, cuyos resultados se utilizarán para ayudar a definir la perforación futura y el plan general de desarrollo del bloque”, aseguró el director Operativo de la compañía, Javier Vallesi.

Durante el tercer trimestre la empresa mantuvo los pozos MMx-1001 y el MMx-1002 en el proceso de prueba extendida. En concreto, ambos pozos permanecieron en flowback durante gran parte del período, mientras que el MMx-1002 quedó cerrado temporalmente el 10 de septiembre con el objetivo de permitir el monitoreo de la presión.

En el MMx-1001 se utilizó una herramienta de registro de la producción para evaluar la efectividad del diseño de las terminaciones y su ejecución que será clave para el diseño la receta final que se empleará en los futuros pozos para el desarrollo del campo.

Está proyectado que, durante los primeros meses del 2020, se instale un elevador artificial en el pozo 1001. El 1002 volverá a producir luego de que se estudie la disminución en la tasa de presión del primer pozo.

Ambos pozos de Mata Mora bombearon una total de 110.697 barriles equivalentes de petróleo durante el tercer trimestre, una producción que superó las expectativas presupuestadas.

En números 110.697 barriles equivalentes fue la producción de los dos pozos de Mata Mora en el Q3.

En el bloque la compañía posee el 90% de participación mientras que el 10% restante es de la petrolera del Estado neuquino, Gas y Petróleo (GyP). El potencial del bloque, que está entre la localidad de Vista Alegre y Añelo, es muy prometedor. El área es vecina de dos de los tres desarrollos masivos de la anglosajona Royal Shell Dutch: Sierras Blancas y Coirón Amargo Sur Oeste.

“Estamos satisfechos con el progreso continuo alcanzado durante el trimestre, en el que el desarrollo acelerado de nuestra importante cartera de desarrollo no convencional continúa mostrando resultados prometedores y proporcionando información valiosa relacionada con el subsuelo”, indicó Vallesi.

La compañía registró ingresos en el tercer trimestre por US$ 34.100.000 mientras que en el segundo trimestre fueron de US$ 36.500.000. El precio promedio de venta en el Q3 fue de US$ 38,9 por barril equivalente (efecto congelamiento de precios) mientras que en el segundo trimestre fue de US$ 41,1.

Según información de la secretaría de Energía de la Nación, los dos pozos shale de Phoenix tienen 40 etapas de fractura cada uno. El MMx-1001 tiene una rama lateral de 1920 metros mientras que el MMx-1002 tiene 2071,5 metros de rama horizontal.

Otro de los objetivos para el primer semestre del 2020 que tiene la firma es realizar un pozo horizontal “de largo alcance” en el bloque Corralera de la Cuenca Neuquina que está al límite con Mendoza y es lindero al histórico Chihuido del a Sierra Negra.