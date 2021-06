El precio del pan se mantiene, pero no por mucho tiempo

Frente a los aumentos a nivel nacional en los insumos, en la ciudad de Roca el sector panadero decidió no realizar aumentos por el momento, aunque no descartaron que en las próximas semanas puedan llegar a remarcar los precios debido a las subas en los insumos básicos.

Así lo explicó Jorge Escaris, propietario de las panaderías La Baguette, quien informó que pese a los aumentos de más del 40% en materias primas como grasa, manteca y margarina durante el último mes, no incrementarán el valor del pan, al menos en los próximos 10 días.

“No lo podemos aumentar porque es lo que las familias más consumen”, afirmó el referente.

El incremento de los costos en el combustible impactó duramente en el sector. “Son inaguantables los aumentos, principalmente del combustible. Nos pasa que por ejemplo la harina no aumenta hace bastante, pero sí el transporte, entonces se hace insostenible. Venimos de aumentar hace unos diez días las facturas y otras especialidades, pero el pan hace 5 meses que no lo subimos. El kilo sigue estando a $160”, detalló Escaris.

El dueño de La Baguette contó que la gente ya no compra por kilo pero consume la misma cantidad de dinero que antes. Por ejemplo, pide 50 pesos de pan y no medio kilo porque es más rentable para sus bolsillos.

Con el comienzo de la pandemia en 2020 y la falta de circulación de la gente en las calles, las ventas cayeron abruptamente en las panaderías roquenses, si bien no fueron la excepción en el sector comercial. “Si no hay movimiento, la gente no puede hacer magia. Compra hasta donde le da el dinero, se consume mucho menos”, lanzó Escaris.

“Durante el 2020 tuvimos cuatro meses con el 30% de caída en las ventas por la falta de circulación: no había escuela, la gente no salía de sus casas”, añadió el dueño y expresó que dentro de su rubro se fomentó principalmente el cuidado de los puestos laborales de sus trabajadores.

En su caso, se mantuvo el equipo de trabajo, algunas veces con menos horas laborales y otras, con la ayuda de créditos y ahorros, aunque aclaró que fue un panorama muy duro. “Nos costó mantener el ritmo de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones, pero pudimos hacerlo”, declaró.

Otra de las preocupaciones que se suma es el aumento de los costos y la devaluación de los sueldos de la población en general.

Además, desde el sector agregaron que no quieren que el gobierno presione con más impuestos y controles porque es insostenible.