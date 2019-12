El proyecto minero argentino

Por HÉCTOR VELÁZQUEZ ÁLVAREZ *

Señor presidente: hace más de 30 años, como estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería en Minas de todas las universidades del país, tuvimos la osadía de organizarnos a nivel nacional, y luego de convocarnos en la UNSJ (San Juan), con la decisión de conformar la primera Comisión Nacional de Estudiantes de ingeniería de Minas (Coneim), que tuve el honor de presidir a nivel nacional.

Pero no solo nos agrupamos para dar a conocer nuestra inquietud, tuvimos la valentía de organizar en 1986, el primer Simposio Minero y el primer Seminario Debate, impulsado desde las entrañas del sector estudiantil.

Aún recuerdo el momento en que logramos consensuar en forma unánime, que el único interés que debía regir la puesta en valor de nuestros recursos mineros, era aquel que debía relacionarse en forma irrenunciable, solo con el Interés Nacional y el Bien General.

Permítame decirle que éramos pocos, comparativamente a los muchos que después bajo distintos y claramente extraños intereses, se fueron sumando para gestar el modelo extractivista y exportador de materias primas minerales, que desde la década del 90, sin distinciones de ninguna naturaleza, se viene defendiendo desde todos los gobiernos de turno.

Lo que sigue representa parte de las propuestas del “Documento de conclusiones” que dimos a conocer públicamente a nivel nacional:

1) Optimizar la exploración minera poniéndola al servicio de la producción, y relevando el verdadero potencial minero para planificación del sector.

2) Realizar un inventario de la producción país, y de las expectativas geológico-mineras de los yacimientos, mediante un banco de datos.

3) Crear un banco minero especializado en la inversión minera, que ejecute la asistencia administrativa y técnico-económica.

4) Promover la instalación de plantas de beneficios en el interior del país, a efectos de aumentar el valor agregado de los productos mineros.

6) Promover polos de desarrollo minero regional; fomentar una activa participación del sector privado nacional; avanzar en un desarrollo tecnológico e industrial que se apoye en nuestros recursos mineros.

7) Orientar a la minería nacional hacia la producción de minerales básicos, estratégicos y críticos en una primera etapa, para luego acceder a competir con el mercado externo.

Señor presidente, a lo largo de más de 30 años he venido sosteniendo en forma muy leal que la única visión desde donde podemos alentar las políticas mineras de Estado que el país necesita para poner en valor nuestros recursos mineros es aquella que nos obliga a retomar las banderas del ideario de futuro con el que fue concebido el desarrollo minero nacional, en los gobiernos de los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento y Gral. Juan Domingo Perón (I-II Plan Quinquenal).

En este contexto he manifestado además que el tema de discusión no solo debe agotarse en la minería como actividad, sino que en los acuerdos celebrados para efectivizar la enajenación de nuestros recursos mineros.

Tal cual lo señalan los especialistas, los 500 millones de toneladas de cobre, las 300.000 toneladas de plata, las 10.000 toneladas de oro y las 123 millones de toneladas de carbonato de litio que posee nuestro país como reservas mineras representan como lo demuestro en esta presentación, un valor económico potencial que asciende a un gran total de US$ 1.376.998.869.440.

Es decir, 4 1/2 veces la deuda externa argentina. Esto señor presidente debe llamarnos a la reflexión.

Quiero manifestarle que en lo profesional, no siento ningún grado de aversión en contra de los grandes proyectos que permiten desarrollar solo una parte de nuestra minería, ni en contra de los capitales de inversión y las empresas transnacionales que se muy bien, que las motiva a incursionar en nuestra Argentina.

Lo que me moviliza a dirigirme a usted es la solicitud de que como país soberano podamos dar cuenta de la dignidad con la que defendemos nuestros recursos minerales y la dignidad con la que somos capaces de proteger los beneficios a obtener por la cesión de nuestra riqueza minera.

A todo esto llamo hacer verdad del “modelo extractivista, exportador de materias primas y subproductos minerales sin valor agregado”, una verdad que representa desde lo épico y nacional una defensa legítima e irrestricta del interés nacional y, desde la defensa de nuestro patrimonio nacional explotable una tutela y protección inclaudicable del patrimonio de la patria.

Pero como entiendo además que la crítica en sí misma no construye y no aporta me permito esbozarle un programa de fomento que constituye el primer paso que debería darse para alumbrar los minerales y alumbrar las reservas de minerales, relacionados con la pequeña minería y minería artesanal.

Quiero manifestar finalmente que apostar a un proyecto minero nacional que privilegie el desarrollo de la mediana y pequeña minería representa avanzar inequívocamente hacia un modelo de producción nacional.

Reciba usted mi respetuoso saludo y mi más alta consideración, y junto a ello mis sinceros deseos de que su gestión de gobierno pueda plasmar en hechos objetivos todas las políticas activas que se necesitan implementar para salir del subdesarrollo, el atraso y la postergación.

*Ingeniero de Minas e ingeniero civil en Minas