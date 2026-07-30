Grillete Fiscal: cómo funcionará el esquema que busca impedir presupuestos deficitarios

En el marco de la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el presidente Javier Milei anunció el denominado “Grillete Fiscal”, un proyecto de ley destinado a impedir que el Congreso apruebe o sostenga presupuestos con déficit y a establecer mecanismos automáticos para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas.

La iniciativa busca convertir el equilibrio fiscal en una obligación legal y establecer consecuencias concretas cuando el Estado mantenga un resultado negativo durante un período prolongado. Según adelantó el mandatario, si no se corrige el desequilibrio, podría activarse un shutdown, es decir, una paralización parcial de las actividades estatales.

“¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público”, afirmó Milei durante la cadena nacional.

El Presidente cuestionó la aprobación de leyes que, según su visión, incrementan el gasto público sin contemplar fuentes de financiamiento y sostuvo que los dirigentes políticos “nunca son ellos los que pagan los platos rotos”.

“Este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague”, expresó.

Cómo funcionará el Grillete Fiscal

De acuerdo con lo anunciado, si el Estado registra un resultado fiscal deficitario durante varios meses consecutivos, el Congreso contará con un plazo determinado para adoptar medidas que permitan restablecer el equilibrio presupuestario.

El proyecto prevé que, si el Poder Legislativo no logra corregir el desequilibrio dentro del período establecido, se active automáticamente un esquema de restricción de gastos y paralización de las actividades estatales consideradas no esenciales.

En ese escenario, se aplicarían medidas como:

La suspensión de nuevos gastos públicos.

La paralización de la adjudicación de nuevos contratos.

El congelamiento de nuevas incorporaciones de personal.

La interrupción de las transferencias discrecionales a las provincias.

La suspensión de los salarios del presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios mientras permanezca vigente el mecanismo.

Milei sostuvo que el objetivo es que las consecuencias del incumplimiento fiscal recaigan sobre la dirigencia política y no sobre la población.

Qué servicios quedarían exceptuados

El Presidente aclaró que el proyecto contempla la continuidad de las funciones consideradas esenciales y que las restricciones no alcanzarían a las principales prestaciones sociales ni a áreas estratégicas del Estado.

Entre los servicios y gastos que quedarían excluidos se encuentran:

Jubilaciones y pensiones.

Asignaciones familiares y universales.

Seguro de desempleo.

Atención sanitaria.

Seguridad.

Defensa nacional.

Servicio penitenciario.

De esta manera, el eventual shutdown no implicaría una paralización total del Estado, sino la suspensión o reducción de actividades administrativas y programas que no sean considerados prioritarios.

La adhesión de las provincias

El Gobierno también prevé invitar a las provincias a adherir al régimen. Milei planteó que los gobernadores deberían adoptar mecanismos similares para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas en sus respectivas jurisdicciones.

“Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad”, afirmó.

Shutdown: el antecedente de Estados Unidos

El concepto de shutdown se utiliza principalmente para describir una paralización parcial del gobierno federal de Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba las leyes necesarias para financiar el funcionamiento de la administración pública.

Durante estos períodos, las actividades consideradas no esenciales pueden suspenderse temporalmente, mientras que los servicios prioritarios continúan funcionando. Esto puede provocar el cierre de oficinas públicas, demoras en trámites, suspensión de programas y licencias para parte de los trabajadores estatales.

En Estados Unidos, los empleados vinculados a tareas esenciales —como seguridad fronteriza, control aéreo y defensa— deben continuar trabajando, aunque en algunos casos pueden sufrir demoras en el cobro de sus salarios hasta que se restablece el financiamiento.

El alcance y la duración de un shutdown dependen de la legislación vigente y de la capacidad de los poderes políticos para alcanzar un acuerdo. En el caso argentino, el funcionamiento concreto del “Grillete Fiscal” dependerá del texto definitivo que el Gobierno envíe al Congreso y de las modificaciones que puedan incorporarse durante el debate parlamentario.

Con información de Infobae.