El puerto de San Antonio Este arranca en febrero con la fruta

La estación marítima rionegrina no tiene el movimiento intenso de otras épocas.

La temporada de exportación de frutas provenientes del Alto Valle que salen al mundo desde la terminal marítima que concesiona Patagonia Norte, esta vez comenzará en febrero. Un dato que está ligado a la crisis que viene registrando la actividad, que hasta hace poco se iniciaba a mediados de enero. “Esta es nuestra realidad. Las temporadas son cada vez más cortas y con menores volúmenes de exportación” manifestó Cristian López, el gerente de la firma.





“Cerramos en 2019 la peor temporada de la historia. Y existe para la que se avecina un crecimiento que, según lo previsto, rondará en torno al 10%. Pero partiendo desde esa perspectiva. La que marca un repunte acotado desde un año que resultó pésimo”, se lamentó López.

Con respecto a los barcos que ingresarán, el gerente informó que serán “entre 25 y 30”. Otra vez, un número muy lejano de aquellos veranos de gran productividad donde se registraba el ingreso de 170 buques. En relación a los volúmenes a exportar se prevén “entre 140 y 145 mil pallets. Esto es menos de un tercio de lo que se exportaba en las mejores épocas, en las que salían 700 mil toneladas”, apuntó.

Aunque las condiciones en las que se iniciará este nuevo ciclo no son las más alentadoras, López descartó que la firma esté evaluando tomar decisiones drásticas, como repensar la continuidad del contrato de concesión. “Evidentemente no es fácil sostener todo un andamiaje durante el año con temporadas como las que se nos están presentando, pero tratamos de anticiparnos a los hechos y seguir manteniendo la actividad. Para que no se pierdan las fuentes de trabajo de las 200 personas que dependen de la firma, a las que se suman más durante los meses de exportación”, señaló el gerente.

Sobre la posibilidad de sumar nuevos productos de otras empresas que no estén ligadas a la fruticultura, López fue tajante. “Lamentablemente por ahora no hay nada. Habíamos hablado o barajado la posibilidad de ser el canal por el que ingresaran algunos insumos para (el yacimiento petrolífero) Vaca Muerta, pero debido al cambio de gobierno y al contexto nacional todas esas charlas están paralizadas” aseguró.