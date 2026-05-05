Fentanilo contaminado: presentan el plan de ayuda económica reparatoria para pacientes con secuelas de la sustancia

El proyecto de ley denominado “Pensión Graciable Reparatoria para Víctimas del Fentanilo” fue presentado este martes 5 de mayo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de otorgar una ayuda económica a personas afectadas por el uso de fentanilo adulterado.

El Cuerpo Médico Forense presentó el registro donde se involucra la sustancia proveniente de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, la cual dejó hasta el momento 114 fallecidos y decenas de personas con secuelas graves.

Fentanilo contaminado: en qué consiste el proyecto de ayuda para las víctimas

La iniciativa busca asistir a quienes sufrieron secuelas tras recibir el medicamento contaminado. La presentación del proyecto de ayuda se firmó para este martes 5 de mayo a partir de las 12.00hs en el Anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

La presentación contó con la participación activa de familiares de las víctimas, quienes vienen reclamando medidas concretas de reparación. Según señalaron, el encuentro apuntó a visibilizar la magnitud del daño causado y exigir respuestas institucionales.

Desde el entorno de los afectados sostienen que lo ocurrido constituye una “catástrofe farmacológica” que podría haberse evitado, y remarcan la necesidad de una intervención estatal integral. En ese sentido, consideran que la pensión reparatoria es un paso clave para reconocer el perjuicio sufrido por pacientes y familias.

El lote de fentanilo contaminado fue elaborado el 18 de diciembre de 2024.

El proyecto también advierte que la tragedia expuso fallas estructurales en el sistema sanitario, como problemas en la trazabilidad de medicamentos, debilidad en los controles y falta de coordinación en la respuesta frente a la crisis, aspectos que ahora vuelven a estar en el centro del debate público.

Fentanilo contaminado: los avances de la justicia y las posibles condenas para los acusados

El caso del fentanilo adulterado está próximo a cumplir un año desde su inicio. Es considerado un hecho sin precedentes a nivel nacional y dejó a diversos laboratorios bajo la mirada judicial por la gravedad del episodio.

En medio de la medida, la Justicia busca determinar la responsabilidad penal de los empresarios en la distribución de lotes de anestesia que contenían bacterias letales. Las posibles condenas hacia los responsables son severas: de probarse los cargos, las penas podrían alcanzar los 25 años de prisión.

Según la investigación, los laboratorios HLB Pharma y Ramallo habrían sacado al mercado tandas de fentanilo sin los controles de esterilidad básicos. Los familiares de las víctimas denuncian que se enteraron de la contaminación «por los diarios» o por contacto con otros afectados, ya que muchos hospitales evitaron dar precisiones iniciales.

Con información de NA