El Pulga Rodríguez deberá seguir hasta junio en Colón

El Pulga Rodríguez tendrá que respetar su contrato con Colón aseguró José Vignatti, presidente sabalero. Gentileza.

El presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, aclaró hoy que el futbolista Luis Pulga Rodríguez tiene contrato con la entidad sabalera hasta junio, al salir al cruce de rumores que lo vinculan con otras instituciones, y adelantó que no venderán jugadores "salvo una situación muy puntual".

Vignatti fijó de ese modo la posición de Colón, luego de unos días de silencio en los que Rodríguez expresó su idea de dejar la entidad santafesina y que trascendiera que fue ofrecido para jugar en Independiente.

"No vamos a contestar ninguna pregunta acerca del Pulga Rodríguez. El contrato es hasta junio, veremos en el momento, son cuestiones que no podemos tomarlas en forma oficial. Salvó una situación muy puntual, no venderemos jugadores por el momento", aseguró Vignatti.

Eel titular del club santafesino aseguró que le ofrecieron alargar el contrato al arquero uruguayo Leonardo Burián, ya que termina en junio, y confirmó que Germán Conti fue "tentado" para volver a la institución.

"A Conti lo tentamos, concretamente hubo una propuesta y no hemos recibido respuesta. Nosotros queremos que el jugador venga y es su decisión. Pidió su tiempo y esperaremos", comentó Vignatti acerca del zaguero cuyo pase pertenece al Benfica de Portugal y al que le ofrecieron un préstamo por seis meses.

Comentó que habla "todos los días" con el entrenador Eduardo Domínguez y que negocian "con varios representantes sobre tres o cuatro jugadores, pero no se llegó a ningún acuerdo".

Vignatti dejó en claro que Rodríguez no se irá de Colón antes de junio. Gentileza.

Acerca de los objetivos de Colón, aseguró que "la expectativa es alcanzar puestos de copas internacionales" para de esa manera olvidarse "del descenso y de los vaivenes" que tuvo últimamente la institución.