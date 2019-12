El Pulpo Lencina y un aviso para el Depo: “Si no cumplen lo que hablamos, me bajo”

No son horas felices para Deportivo Roca en estos últimos días del año. Y si el panorama no mejora, el 2020 podría comenzar de la peor manera.

La misión naranja de volver al Federal A podría abortarse de manera prematura si no se solucionan los cortocircuitos que se generaron entre el flamante entrenador Jorge Lencina y los directivos del Depo por la salida de Héctor Adrián Castro, quien hace 20 días había sido anunciado como el primer refuerzo para el incipiente ciclo del Pulpo en el club.

Castro fue pedido especialmente por Lencina, ya que Pachorra fue pieza clave en la última temporada en Boxing de Río Gallegos, el último equipo que dirigió Lencina y con el cual llegó a la final por el ascenso al Federal A.

“Adrián me manda un mensaje diciendo de por qué no le había avisado de que lo iban a dar de baja y la verdad es que yo no sabía nada. Es más, los dirigentes le dijeron que yo estaba al tanto de esa situación, cosa que no es verdad. Yo pedí especialmente a Castro y él estaba muy a gusto de volver al club que lo vio nacer. Supongo que su baja es por cuestiones presupestarias, pero no lo sé. Todavía ningún dirigente me ha dicho qué pasó con el jugador”, afirmó Lencina en diálogo con Río Negro.



Castro fue dado de baja en las últimas horas del viernes y hasta ayer por la tarde ningún directivo del Depo se había contactado con el entrenador.

Lencina debe comenzar su tarea en el Depo el 2 de enero con el arranque de la pretemporada, aunque los ánimos no son los mejores. “Para mí lo primero es la palabra. Yo había pedido especialmente a Castro y nadie me ha dicho hasta ahora que pasó. No me meto en la economía del club, pero quiero que me aclaren qué sucedió realmente. Era el único con el que habían arreglado de los cinco o seis que les había pedido, que son la mayoría de Roca”, confió el Pulpo.

El DT asegura que su idea no es cortar el proyecto que tiene el club y traer “diez jugadores de afuera. Nosotros queremos continuar con ese trabajo pero mi intención es ser protagonista, donde la idea de ascender no sea una locura. Hay un plantel de 16 jugadores que son los que disputaron la final de la Liga Confluencia, que son muy buenos y forman la base del proyecto, pero así no puedo competir como pretendo. Cuando se sale a la cancha, la gente se olvida que no hay refuerzos y quiere ganar y ascender. ¿Hay necesidad de quemar a los pibes, de cargarlos con la responsabilidad del ascenso?”, se preguntó el Pulpo.



“No quiero desmerecer a los chicos, pero que hago si se me lesiona alguno. Con qué lo reemplazo. Diego (Napolitano), después de la reunión que tuvimos el lunes pasado, coincidió conmigo en que necesitamos reforzar. Incluso no se si puedo contar con Pablo Batalla, que tiene una fisura en una costilla. No es lo mismo para el equipo que él esté o no. Si a mí no me traen los refuerzos, no voy. Por lo menos los que habíamos hablado. Roca es un club grande y si no se puede ascender, tiene que ser protagonista”.

“Los que pedí, la mayoría son del club”

“Adrián (Castro) es un jugador con experiencia, conmigo fue muy profesional en Boxing y no entiendo qué pasó”, se pregunta Lencina sobre el corte que le dieron los dirigentes de Roca a Pachorra. “Los otros chicos que pedí eran del club, como Pocho Valenzuela o (Luciano) Roberti. Quizá el más complicado de conseguir era el ‘9’”, admitió el entrenador, que a sólo cuatro días del comienzo de la pretemporada no tiene ninguna incorporación.

“Otro de los puestos que pedí fue contar con un arquero de experiencia. Necesito uno que se sume al chico Riffo, que atajó en la Liga. A Moscaritolo yo no lo había pedido, pero si arreglaba era un buen refuerzo”, amplió Lencina sobre las incorporaciones que no fueron.