Subsidios al gas: Nación estableció una bonificación adicional del 25% durante mayo

Este lunes, el gobierno nacional estableció una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y propano por red para los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) durante mayo. Se sumará al 50% general que reciben durante los meses de mayor consumo.

La medida anunciada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía busca amortiguar la suba de los precios de los combustibles a nivel internacional, frente al presente conflicto bélico en Medio Oriente, y de esta forma, reducir el impacto en la factura final.

La disposición fue dispuesta en el Boletín Oficial a través de la Resolución 11/2026. De esta forma, durante los usuarios alcanzados por la reciente medida recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.

Se precisó que, si bien Argentina cuenta con recursos gasíferos propios, «mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna, especialmente en períodos de alta estacionalidad».

«En consecuencia, las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)«, indicó Nación.

Por otra parte, se indicó que en el caso de la electricidad se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año.

El gobierno nacional esgrimió que la medida es parte de «una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año».