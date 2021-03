El rally de Allen fue presentado con varias novedades

Dos tramos de velocidad, que se transitarán en ida y vuelta, tendrá la nueva edición del Rally de Allen, que se disputará entre el 10 y 11 de abril por la segunda fecha del regional.

La prueba, una de las infaltables, contará con muchos participantes entre las diferentes categorías después del exitoso estreno que tuvo el certamen.

La presentación en sociedad se realizó ayer frente al municipio de Allen, con la presencia de la intendenta Liliana Martín, quien aseguró que “será una fiesta del deporte”, acompañada por Jorge Goyo Martínez, presidente de la AVGR, entidad que tiene a su cargo el contralor deportivo del Rally Regional, y Raúl Ginóbile, titular de la Federación 11. Los pilotos y navegantes estuvieron representados por tres de los protagonistas como Enrique Gancho Flores, quien participa en la Clase A-7; Sergio Fernández, y Carlos Bello, del Grupo N-2.

El registro, que tiene cerca de 30 confirmados, se cerrará el martes 6 de abril a las 18. El viernes de 11 a 16 se realizará la verificación administrativa y técnico. De 12 a 18 será el relevamiento de caminos con las PE-2, 4, 6, 7 y 8, que se completará el sábado de 8.30 a 10.30 con las PE-1 y 3.

No habrá largada simbólica, como una de las medidas que se tomaron por la pandemia de Coronavirus y el parque de servicio estará en el velódromo de Allen, donde el domingo se cumplirá la entrega de premios.

Martín destacó que uno de los tramos será en homenaje al desaparecido Juan C. Silenzi, uno de los históricos pilotos del Rally Regional, y confirmó que se decidió poner el nombre del ex campeón argentino Jorge Ruso Eidilstein a la calle de acceso al autódromo General Mosconi.

La mandataria local señaló que al margen de la segunda fecha del Rally Regional, que el año anterior no se pudo realizar por la pandemia, habrá un show musical y carros gastronómicos.

Detalles

La prueba se disputará en dos etapas. El sábado, en la primera, PE-1 y 3, Autódromo de Allen-Fernández Oro (10,20 kilómetros), a las 12.18 y 15.04, y PE-2 y 4, Aeroclub Allen-Barda San Miguel (13,50 kilómetros), a las 13.01 y 15.47.

El domingo, en la segunda, PE-5 y 7, Fernández Oro-Autódromo de Allen (10,30 kilómetros), a las 10.58 y 13.19, y PE-6 y 8, Barda San Miguel-Aeroclub de Allen (11 kilómetros), a las 11.36 y 13.57.

Los líderes del certamen después de la primera fecha son Mauro Rocca, en el Grupo N-2; Claudio Simonelli, en la Clase A-7; Raúl A. Martínez, en la A-6, y Pablo Cufré, en la A-1.