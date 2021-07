El representante de Cardona aseguró que el jugador tenía permiso de Boca

Edwin Cardoba prolongó su estadía en Colombia, por lo que no jugará el partido que afrontará Boca por la Copa Libertadores. Gentileza.

El paso de Edwin Cardona por Colombia previo a su regreso a la Argentina después de la Copa América Brasil 2021 continúa dando que hablar en Boca, que sabe que a raíz de eso deberá aislarse y se perderá la ida de los octavos de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro mañanaen La Bombonera.

Lo que generó el malestar del xeneize, que le había ofrecido al jugador un vuelo directo a Buenos Aires que le impidiera romper la burbuja y ausentarse del partido, fue la aparición de imágenes del volante de fiesta junto al cantante Nelson Velásquez.

El jugador había anticipado que pasaría por Colombia para reencontrarse con su familia, pero no lo hizo y eso generó mucho malestar, por lo que Lucas Jaramillo salió a aclarar la situación como representante de Cardona, lo que motivó más revuelo.

“Edwin tenía permiso hasta el lunes. Está de vacaciones, y en su derecho de ir a la fiesta. Tuvo un año complejo, Coronavirus aislamiento, burbujas. Si bien el mensaje no es el mejor, está a derecho. Tiene permiso del club y mañana va a llegar”, explicó el empresario.

Lo cierto es que, si bien lo sucedido se ajusta a lo que podía decidir el futbolista, en la dirigencia xeneize no cayó para nada bien que tomara el camino que le impedía ser parte del primer encuentro del semestre. Por ello, si bien no piensan castigarlo directamente, le costará mucho ganarse un lugar en el once de Miguel Á. Russo y se vislumbra muy difícil que le compren el pase a fin de año