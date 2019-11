El rionegrino que trabaja en la Nasa y llegó a Marte, disertó en Bariloche

Un hombre para el que no existen los imposibles. Así podría definirse a Miguel San Martín. Con muchos años de estudio, esfuerzo y sobre todo pasión, este ingeniero electrónico argentino, oriundo de Villa Regina, cumplió su primer desafío: ingresar a la agencia NASA y comandar cuatro misiones al planeta Marte.

Los retos continúan. “Siempre se discute si volvemos a la Luna o vamos a Marte. El gobierno de Trump tomó la decisión de volver a la Luna pero para quedarse y que sea sostenible. No significa poner una base lunar -aunque esto también se va a hacer-. Pero no para repetir lo de los años 60, cuando pusieron la bandera y se volvieron”, advirtió este ingeniero radicado en San Gabriel, en Estados Unidos, que visitó Bariloche para brindar un coloquio en el Instituto Balseiro.

Recordó que ese mismo proyecto terminó cancelándose porque “era caro; por eso, ahora se tratará de hacerlo con el presupuesto que hay, sin duplicarlo ni triplicarlo. Están buscando nuevas formas de abaratar las misiones con nuevas formas de cooperación de la industria privada”.

San Martín creció con el Programa Espacial en la época en que Estados Unidos se disputaba el liderazgo con la Unión Soviética. Tenía solo 10 años cuando vio la imagen del astronauta norteamericano Neil Armstrong pisando la Luna. “Eso tuvo un efecto profundo en mí”, reconoció.

“Seguía las naves que aterrizaron en Marte. No había mucho material, no había internet pero salía mucho en los diarios. Nací en Buenos Aires pero en las vacaciones de verano nos mudábamos a una chacra en Regina y la rutina era ir al pueblo a comprar el diario. La foto del Viking sobre la superficie de Marte la vi por primera vez en el diario Río Negro”, recordó.

A medida que leía las noticias del programa Viking a Marte, iba focalizando su objetivo: participar de alguna misión que “aterrizara en algún lugar”. Por eso, al terminar el colegio secundario en diciembre de 1977, emprendió el viaje a Estados Unidos. Nunca más regresó.

“El primer título te lo dan a los cuatro años. Como había sacado muy buenas notas, apliqué a varias universidades que me aceptaron. Opté por Massachusetts Institute of Technology, que había diseñado el sistema de guiado, navegación y control de las naves Apollo. Nos contaban historias de la misión. Estaba muy motivado”, relató.

En 1985 comenzó a trabajar como investigador en la NASA. “Mi primera misión fue a Venus, recordó, pero no aterrizaba. No estaba muy contento. Después llegó una a Saturno. Estaba medio desilusionado esperando la oportunidad. De pronto, en el 92 salieron de la nada la marcha de misiones a Marte”.

El ingeniero fue el jefe del área de guiado, navegación y control de esas misiones .

San Martín advirtió que “hoy hay muchas misiones a todo destino. El año que viene habrá más a Marte. También estamos trabajando en una misión para estudiar Europa, una luna de Júpiter, que puede tener vida. Hay una misión a un asteroide de metal. Se cree que era una planeta que colisionó con otro planeta y solo quedó el núcleo. Los científicos están muy interesados en explorarlo porque nos enseñaría mucho sobre el núcleo terrestre por analogía”, especificó.

El argentino de 60 años se consideró “satisfecho”. “Si mañana me retirara, estaría contento. Ya no estoy tan ansioso pensando si valió no la pena dejar mi país”, dijo.