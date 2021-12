El sargento de El Cholar que transforma la madera en arte

Dagoberto Rivera trabaja hace 16 años en la Policía. Es sargento primero desde hace cuatro años y presta servicio en la comisaría 39° de El Cholar. Hace tres años descubrió, casi por casualidad, un pasatiempo que lo llevó a un concurso de artesanos. Con motosierra, pulidora y soplete creó un cóndor andino de madera que obtuvo el primer lugar.

“Lo de artesanía fue de un día para el otro, sin pensarlo ni para armar ningún proyecto, arranqué con una motosierra cortando madera. Había unas maderas en la comisaría, de unos pinos y para no tirarla hice unos maceteros. Era en invierno. Justo tenía una motosierra que me había comprado. Esos maceteros a la gente le gustó y así fue naciendo lo de trabajar la madera”, recordó sobre ese hecho fortuito que fue el comienzo de todo y que abrió un camino que hoy lo disfruta. Esos primeros maceteros, ahora están en la comisaría.

La motosierra, un elemento habitual en la zona para cortar leña, convirtió al artesano en el hacedor de piezas de madera.

Para realizar sus obras usa madera de la zona. Entre ellas la de sauce colorado, el álamo criollo y pino. “La mejor madera es el sauce colorado si está bien estacionada”, afirmó Rivera, que además es conocedor de la zona ya que es oriundo de El Cholar y trabaja en el lugar desde hace once años. Antes estuvo por Chos Malal, Chorriaca y Neuquén.

Esos primeros maceteros fueron el comienzo de una lista de creaciones de madera, que por ahora no tiene fin y con los encargos que recibe – ahora más seguido tras ganar el concurso provincial (ver recuadro)- , crecerá.

“Después fui haciendo más y le agregué dibujos a los maceteros. Luego me animé a hacer unos cuadros y otras cosas, siempre intentando mejorar y de inventarle algo para perfeccionar el trabajo”, señaló.

Los primeros pasos

Sumó que hizo un banco para una plaza de la localidad, algunos maceteros, un Jesús de dos metros y otras figuras de animales como la de un alacrán o un tigre. Incluso dibujó en madera a Diego Maradona.

“A la gente le gustó. La gente me fue pidiendo maceteros y en las ferias llevé trabajos que hacían y me compraban”, comentó.

Dagoberto Rivera trabaja en su obra de arte mientras tiene tiempo libre. (Gentileza)

Y agregó: “es un hobby. Me gustó y a la gente le gustaba, y eso fue lo me entusiasmó a mi. Ya me comprometí con algunos vecinos para hacerle algunos trabajos. Me piden muchos maceteros. Ahora con lo que se generó me están pidiendo desde carteles, San Sebastián o del Gauchito Gil. Por trabajo no me puedo quejar”, dijo.

Marcó cómo es su creación: “siempre me guío con alguna imagen. El bosquejo lo hago con un lápiz carpintero y ahí voy cortando la madera”, expuso el sargento primero, de 43 años y que es oriundo de El Cholar, el pueblo que hoy lo ve con su funciones en la comisaría y trabajando con la madera.

Dagoberto Rivera contó a este medio que aprovecha sus momentos de franco o en los momentos del día que no presta servicio, para realizar las piezas.

Algunas se las puedo ver ya expuestas en lugares públicos o en escuelas. Contó que no conoce que alguien de su familia realizará esos tipos de trabajo, por lo que es el primero en incursionar en el arte.

El galardón principal

Del concurso en el cual obtuvo el primer lugar en el rubro arte, Dagoberto se enteró mientras sintonizaba la radio. “Llamé y me dijeron los requisitos. Y dije bueno, es el momento de presentar algo. Tenía que ser algo que nos represente como neuquinos. Yo elegí el cóndor andino ya que habita en la zona y tenía justo un tablón de sauce colorado y con eso lo hice”, relató Rivera.

Con el objetivo y esa firme convicción, esa madera comenzó a tomar forma, y tras unas ocho horas de trabajo, repartidas en más de un día, la figura del ave cordillerana estuvo lista.

Contó cómo fue el proceso de creación:

“Uso la motosierra, con la que hago todos los cortes. Y lo finalicé con la pulidora que le va dando la terminación y lo va dejando más prolijo. A lo último, lo quemé con el soplete las partes para que quede similar al cóndor (para darle el negro) y le agregué un poco de pintura blanca con aerosol”, describió.

Los otros ganadores del concurso fueron Belen Molina de Cinco Saltos, que hizo un matahue y logró el segundo puesto. La tercera ubicación fue para Teresa Muñoz y Pedro Tejerina de Andacollo, quienes se presentaron con un tallado en piedra. Los otros rubros del certamen fueron “Tejidos “ y “Talabartería”.