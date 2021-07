El streamer Ibai Llanos explotó de furia ante un discurso de violencia sexual que llegó a redes

El conocido streamer español Ibai Llanos se mostró muy molesto por las polémicas declaraciones del joven influencer Naim Darrechi, durante una entrevista que le hizo el youtuber Mostropapi, donde confesó que engañaba a las mujeres para evitar cuidarse cuando tenía relaciones sexuales.

⚠️ Spoiler alert: los varones tienen que dejar de ser cómplices de discursos como los de este video, porque lo que el famoso tiktoker relató es AGRESIÓN SEXUAL pic.twitter.com/LjUBqJp9Kp — Filo.news (@filonewsOK) July 13, 2021

En las imágenes que compartió Llanos, se observa el recorte de la conversación donde Darrechi confiesa, sin pudor alguno, que suele decirle a las mujeres que es "estéril" para evitar ponerse un preservativo y eyacular adentro.

Esta acción es denominada "stealthing", y en España ha sido tipificada como un delito de carácter sexual.

El streamer se enojó tanto con el entrevistador como con el entrevistado, ya que el primero no detuvo la charla ni marcó el delito, mientras que el segundo lo contó con total naturalidad.

"No comprendo cómo ha llegado a ese punto. Porque yo conociendo a Mosto sé 100 por 100 que no está de acuerdo con esto. La liada es que se ríe y lo sube. Eso no me lo puedo creer", dijo claramente ofuscado Ibai.

Si bien Mostopapi intentó aclarar la polémica, con un video en el que asegura que nunca se reiría de algo así, Ibai fue tajante y declaró que si de verdad estuviera arrepentido "ese video nunca habría llegado a ser público".