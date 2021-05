El tenso ida y vuelta entre Mariano Iúdica y Horacio Cabak, tras su vuelta a «Polémica en el bar»

La presencia de Horacio Cabak en "Podemos Hablar", la emisión que conduce Andy Kusnetzoff los sábados por Telefé, generó diversas repercusiones en redes sociales y en otros programas. Su siguiente reaparición fue este lunes en el ciclo "Polémica en el bar", que lidera Mariano Iúdica en América TV, y del que forma parte.

En un ida y vuelta que intentó ser divertido, pero más bien se notó tenso, Iúdica le consultó al ex modelo si "había mucho apuro" en asistir al programa de Telefé, después de interponer una presentación judicial para evitar la propagación de detalles respecto a las supuestas infidelidades conocidas en las últimas semanas.

"Me tengo que divertir de los que dicen, de los que juzgan" replicó Cabak en ese diálogo, donde aseguró que "no se puede hablar del tema" y justificó que él "no hizo declaraciones al respecto".

Interpelado por sus compañeros de mesa, Cabak agregó que "yo no impedí que nadie hable" sino que "no se puede contar lo que pasa entre cuatro paredes" respecto de su vínculo roto con Verónica Soldato, su pareja desde hace 27 años y madre de sus tres hijos.

Por su parte, el periodista Luis Ventura le sumó picante al debate y sostuvo que el ex modelo al haber participado de esa emisión "deja la puerta abierta para que lo maten gratuitamente". "Yo me puedo meter en la historia si quiero hilar fino", agregó el también conductor.

Más temprano, en el ciclo "Intrusos" habían contado que Cabak no pidió permiso a los productores de "Polémica en el bar" para asistir a la emisión del canal de enfrente, lo que había generado malestar entre quienes participan de la emisión.

Desde hace un mes, Cabak se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la separación con Soldato, quien eligió contarle algunas infidelidades al periodista Ángel De Brito, y por lo que él fue vinculado con varias mujeres del ámbito televisivo.