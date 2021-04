Ahora vinculan a Horacio Cabak con Rocío Oliva, en medio de su escandalosa separación

En las últimas horas, el escándalo por posibles infidelidades de Horacio Cabak tiene cada vez más ribetes. De hecho, durante la tarde del miércoles trascendió la posibilidad de que el conductor hubiese tenido un romance con Rocío Oliva, ex novia de Diego Maradona.

El rumor fue confirmado por Denise Dumas, en la emisión "Hay que ver" de Canal 9, quien indicó que la información llegó de fuentes cercanas a ambos, quienes compartieron hasta hace poco la mesa de "Polémica en el Bar", en el aire de América TV.

De acuerdo a esos datos, ambos protagonistas de la historia se conocieron y vincularon cuando Cabak reemplazó a Mariano Iúdica en la conducción del ciclo, al comienzos de este año. De hecho, se apunta a que ese supuesto romance es el motivo por el que después renunció la panelista.

Este no es el primer romance que se le endilga a Cabak, quien anoche había descartado el vínculo con su vestuarista Belén Lanosa Escubert, señalada en el entorno del espectáculo.

“Se la agarraron con ella y no entiendo por qué- indicó el ex modelo- El único vínculo que me une a ella fuera de lo que es este programa son dos likes en Instagram porque es mi vestuarista. Le puse dos likes en dos fotos que se sacó, de buena onda”, intentó poner luz sobre el escándalo.

Antes también se lo vinculó al conductor con la periodista Mariana Brey, quien forma parte del equipo de "Los Ángeles de la Mañana" que conduce Ángel De Brito en Canal 13.

Horacio Cabak lleva 27 años de matrimonio con Verónica Soldato, madre de sus tres hijos. La mujer denunció en los últimos días una infidelidad del conductor , con vueltas escandalosas, que lo pusieron en el ojo de la tormenta.