Qué dijo Verónica Soldato sobre su escandalosa separación de Horacio Cabak

Son horas agitadas para el conductor Horacio Cabak, que atraviesa una escandalosa separación en estos días tras superar también un cuadro de coronavirus. Pero este jueves fue el turno de hablar de su ex pareja Verónica Soldato, quien lo acusó de múltiples infidelidades.

La mujer, madre de sus tres hijos, mantuvo conversación con el periodista Ángel De Brito a través de Whatsapp, donde declaró que "de ninguna manera me voy a arreglar con Cabak". "No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos, por eso no me voy a arreglar con Horacio", indicó Verónica.

“Acá él lo tuvo todo y eligió eso. Ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro y cada cosa que dicen las angelitas (por las panelista de LAM) es lo que pasó y lo que siento. Yo quise que se supiera todo esto”, sostuvo.

Horas antes, Horacio Cabak protagonizó un incómodo momento con Rocío Oliva, a quien involucraron con el ex modelo tras su paso por el ciclo "Polémica en el Bar", que se emite por América.

Verónica indicó que quiso que se supiera "para no quedarme con la angustia, porque si no, él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí. Él es el culpable, él es el que trajo esta basura a la casa”.

Además, pidió "que se saque la careta de la cara y explique qué pasó. No lo odio. No puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos”.

Pero el escándalo no termina ahí: el conductor de "La Jaula de la Moda" fue vinculado también a una fotógrafa, a una influencer y a una vestuarista.